Politiet efterforsker i øjeblikket en mystisk genstand, der er skyllet op ud for en vestaustralsk strand.

Der er tale om en gigantisk metalgenstand, som er blevet fundet af lokalbefolkningen ved Green Head-stranden.

Det skriver CNN.

Genstanden bliver behandlet som 'farlig', og politiet anmoder folk om at holde sig på sikker afstand.

»Vi ønsker at forsikre samfundet om, at vi er aktivt engageret i et samarbejde med forskellige statslige og føderale agenturer for finde ud af, hvilket objekt der er tale om,« lyder det fra politiet i en erklæring.

Ifølge lokalbefolkningen er genstanden 2,5 meter bred og mellem 2,5-3 meter lang.

Der er i øjeblikket flere forskellige hypoteser om, hvad genstanden kan være.

Luftfartsekspert Geoffrey Thomas sagde, at genstanden muligvis var en brændstoftank fra en raket, der var faldet ned i Det Indiske Ocean på et tidspunkt inden for de sidste 12 måneder.

Hvis det er en brændstofcylinder, mener eksperter, at den kan være fra en indisk raket og kan indeholde giftige materialer.

Der har også været nogle spekulationer om, at cylinderen muligvis var en del af MH370 – et fly, der forsvandt ud for den vestaustralske kyst i 2014 med 239 passagerer om bord. Men dette afkræftes også at være tilfældet.