Tidligere på ugen faldt man over en mystisk genstand midt i en øde ørken i det sydøstlige Utah, men nu er den væk.

Det skriver blandt andet The New York Times.

Det hele begyndte under en ren rutineopgave, hvor bestanden af tykhornsfår skulle tælles. Det udviklede sig pludselig i en helt uventet retning, da man fandt et tre meter højt mystisk metalobjekt stående mellem de røde klipper i ørkenen.

Den fik hurtigt navnet 'Metal-Monolitten' og mindede om monolitten fra filmklassikeren 'A Space Odyssey', og derfor skabte den enorm interesse og nysgerrighed verden over.

Myndighederne i Utah har officielt meddelt, at den nu er forsvundet, men de understreger, at de intet har med dens forsvinding at gøre.

Med den massive opmærksomhed kom teorierne, og lige pludselig var der mange, der snakkede om, at monolitten kom fra det ydre rum. De teorier blev kun intensiveret, da den nu meldes forsvundet.

Der er dog også andre teorier i spil.

Myndighederne forklarede, at de regnede med, at objektet kunne være et stykke kunstværk. Derfor kom et kunstnernavn i spil – skulptøren John McCracken, der var meget inspireret af science fiction.

Den mystiske monolit er over tre meter høj. Foto: Utah Department of Public Serfety Vis mere Den mystiske monolit er over tre meter høj. Foto: Utah Department of Public Serfety

John McCracken døde dog i 2011, men The New York Times kontaktede John McCrackens søn, Patrick McCracken. Han fortalte, at tilbage i 2002 havde hans far fortalt, at han gerne ville stille et kunstværk et øde sted, hvor det så senere kunne blive opdaget.

Intet er dog blevet bekræftet endnu, så det vides ikke, hvem der har placeret monolitten, hvorfor den blev placeret i ørkenen, eller hvorfor den er væk igen.