En sød og plysset blå hund lyder mest af alt som noget, du kan købe i legetøjsbutikken.

Men nu er det blevet virkelighed.

En flok strejfende blå hunde er nemlig blevet fundet i den russiske region Nizjnij Novgorod.

En lidt atypisk farve til en levende hund, som efter sigende skulle komme fra forurening fra kemisk affald. Det skriver Daily Mail.

Foto: ANASTASIA MAKARYCHEVA

I området, hvor hundene blev fundet tidligere på måneden, ligger nemlig et nedlagt anlæg, der engang producerede plexiglas og blåsyre, hvoraf sidstnævnte er yderst giftigt i sin rene form.

Anlæggets konkurschef afviser dog anklagerne om, at misfarvningen er forskyld af kemisk affald fra anlægget.

Hvad der helt præcist er skyld i hundene blå farve, er dog ikke helt fastslået.

Derfor er hundene nu blevet indfanget og transporteret til et dyrehospital, som skal undersøge dem nærmere.