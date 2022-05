Først blev den bevidstløse mand fundet ved flodbredden, så blev de mange pakker med det hvide pulver fundet lige i nærheden.

»Vi prøver at finde ud af, om de to hændelser hører sammen,« siger Robert Critchlow fra politiet i den australske delstat New South Wales ifølge CNN:

»Det kan meget være muligt, men vi holder alt åbent.«

Ifølge politiets oplysninger var det mandag morgen, at de bemærkelsesværdige fund blev gjort.

Manden var iført topklasses dykkerudstyr, da han blev fundet ved bredden af Hunter River i byen Newcastle.

På det tidspunkt var han bevidstløs, men ikke længe efter afgik han ved døden på stedet trods intensiv behandling. Hans identitet kendes ikke.

Og så var der pakkerne.

Politiet mener at vide, at det hvide pulver er kokain, og i alt blev der fundet 50 kilo, der vurderes til at være lige knap 100 millioner kroner værd på gaden.

I efterforskningen har politiet kigget nærmere på et skib, der lå i nærheden tidligerepå dagen, mens også to mindre både er blevet set i området.

Indtil videre dog uden at komme nærmere en opklaring af den mystiske sag.