Siden slutningen af september sidste år har et amerikansk søskendepar været forsvundet.

Man frygter, at de kan være 'i alvorlig fare' - blandt andet fordi, at flere familiemedlemmer er døde i tiden op til og efter deres forsvinden.

Det skriver det amerikanske medie CBS News.

»Det er en af de mest usædvanlige situationer, jeg nogensinde har hørt om i min tid i politiet,« fortæller anklageren Justin Kollar.

De to søskende - Joshua Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år - blev sidste gang set i slutningen af september i Rexburg i den amerikanske delstat Idaho.

Man formoder dog, at den mystiske sag allerede kan have haft sin begyndelse nogle måneder før i juli. Dengang blev børnenes mor - Lori Vallows - tidligere ægtemand, Charles Vallow, skudt og dræbt af hendes bror, Alex Cox, i deres hjem i Phoenix.

På det tidspunkt forklarede Alex Cox, at han havde skudt i selvforsvar, men sagen er endnu under efterforskning. Nogle måneder senere - i december - døde Alex Cox af ukendte årsager, og man afventer nu obduktionsrapporten for at finde den præcise dødsårsag.

En måned efter Charles Vallows død flyttede Lori Vallow til Idaho sammen med børnene - og langsomt mistede resten af familien kontakten med de to børn.

Joshua og Tylee blev sidst set i slutningen september, men moderen meldte dem aldrig savnet.

I en anden delstat fandt politiet i kort efter Lori Vallows nye kæreste - Chad Daybells - tidligere hustru, Tammy Daybell, død. Ifølge CBS News stod der i nekrologen, at hun var død af naturlige årsager.

Da den resterende familie i november ikke længere kunne komme i kontakt med børnene, aflagde politiet Lori Vallow og Chad Daybells, som på det tidspunkt var blevet gift, et besøg. Der fortalte parret, at børnene nu boede hos noget familie i Arizona.

Det viste sig dog, at det ikke passede, og da politiet den næste dag dukkede op hos parret igen, var de væk.

Siden har politiet forsøgt at finde ud af, hvad der kan være sket med børnene - ligesom man har ledt efter Lori Vallow og Chad Daybells, mens man samtidig er i gang med at undersøge, om der kan være sket noget kriminelt i forbindelse med Tammy Daybells død.

I weekenden fandt man pludselig Lori Vallow og Chad Daybells nær et strandresort på Hawaii. Man gennemsøgte deres bil for spor, og ifølge politiet står det klart, at børnene ikke har været med dem på rejsen.

Moderen er siden blevet afkrævet at skulle fremvise sine to børn for myndighederne for at bevise, at de har det godt - men det er endnu ikke sket.

Hverken Lori Vallow eller Chad Daybells er endnu blevet sigtet for noget i sagen.