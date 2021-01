Der er nu gået mere end et år, siden man sidst har set hustruen til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Det har fået spekulationerne og rygterne til at florere rundt omkring – men det er ikke alle scenarierne, der er lige sandsynlige.

Det vurderer Asien-eksperten Stein Tønnesson fra Institut for Fredsforskning til norske Dagbladet.

I første omgang var det mediet NK News, som har Nordkorea som fokuspunkt, der kunne fortælle, at Kim Jong-uns hustru, Ri Sol-ju, ikke har været set siden 26. januar sidste år.

Her ses Kim Jong-un og Ri Sol-ju sammen i juni 2019. Foto: KCNA Vis mere Her ses Kim Jong-un og Ri Sol-ju sammen i juni 2019. Foto: KCNA

Det er der dog ifølge Stein Tønnesson ikke umiddelbart noget mærkeligt i, da hun tidligere har været væk fra offentlighedens søgelys i længere perioder.

»Hun er ikke nogen særligt interessant person. Hun er kone til Kim Jong-un, men hun er en traditionel kone, som fungerer i rollen som diskret, pæn kone til en statsleder,« forklarer han til Dagbladet.

Hendes primære rolle er derfor at være ved sin mands side, når han deltager i arrangementer med eksempelvis andre statsledere.

Men det seneste år har der på grund af coronapandemien ikke været særligt mange topmøder – og derfor har der ifølge Asien-eksperten ikke været et stort behov for, at Ri Sol-ju skulle vise sig i offentligt.

Her ses parret sammen i 2019, mens de overværer en optræden. Foto: KCNA Vis mere Her ses parret sammen i 2019, mens de overværer en optræden. Foto: KCNA

Hendes 'forsvinden' fra søgelyset har efterfølgende ført til flere spekulationer rundt omkring.

Blandt andet rygtes hun at være syg. Det tror Stein Tønnesson dog ikke på.

»Hun har været væk længe før også, og når der så er tilpas mange spekulationer i international presse, kommer hun nok til at dukke op igen til en eller anden begivenhed for at fjerne spekulationerne,« forklarer han.

Et andet rygte, der florerer, er, at Ri Sol-ju bruger tiden på at passe sin mands ældre tante, Kim Jung-he. Hun er søster til Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, der ledede landet før ham.

Her ses Sydkoreas førstedame, Kim Jung-sook (til højre), snakke med Ri Sol-ju i 2018. Foto: PYONGYANG PRESS CORPS / POOL Vis mere Her ses Sydkoreas førstedame, Kim Jung-sook (til højre), snakke med Ri Sol-ju i 2018. Foto: PYONGYANG PRESS CORPS / POOL

Ifølge Dagbladet afgik tantens mand ved døden nogenlunde samtidig med, at Kim Jong-un overtog magten i landet, og der er blevet gisnet om, hvorvidt han blev dræbt, og ifølge Stein Tønnesson kan det være, at Kim Jong-un har ment, der er behov for at passe på tanten.

Der begyndte første gang at dukke billeder op af Ri Sol-ju i 2011, da en kvinde – der viste sig at være hende – blev fotograferet ved Kim Jong-uns side. Året efter blev forholdet mellem de to bekræftet.

Parret er omgærdet af stor mystik og hemmelighedskræmmeri. Ligesom der er usikkerhed om Kim Jong-uns alder (han menes at være mellem 37 og 39 år), er der også tvivl om Ri Sol-jus alder (hun menes at være mellem 32 og 36 år).

Hemmelighedskræmmeriet gælder også for parrets børn. De menes at have mindst ét barn, men det forlyder, at de kan have tre.