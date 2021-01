Først troede man, at det 17.691 kvadratmeter store palæ ved Sortehavet var bygget til den russiske leder Vladimir Putin.

Det resulterede i, at Vladimir Putin gik ud og afviste samtlige rygter, da han sagde, at han »intet, havde med opførelsen af ejendommen at gøre, den tilhører ikke mig eller mine nære slægtninge og har aldrig gjort det.«

Men nu sår nye oplysninger tvivl ved Putins forklaring. Ifølge The Guardian er der etableret et mystisk flyveforbud i området hvor paladset ligger.

Opmærksomheden faldt i første omgang på paladset, da oppositionsleder Alexei Navalnys blev fængslet og en undersøgelsevideo af Putins rigdom – heriblandt paladset – blev frigivet.

This grab taken on January 25, 2021 of an handout video of the Alexey Navalny Youtube Channel shows an aerial view of a property, located along Russia's southern Black Sea, that Navalny claimes is owned by Russian President Vladimir Putin.

Tidligere var det også kommet frem, at Federal Protective Service stod for sikkerheden på paladset. Disse sikkerhedsfolk bliver kun brugt af Putin, hans nærmeste og højtstående embedsmænd. Derfor gik mange demonstranter på gaden, for at vise deres utilfredshed overfor Putins rigdom, og derfor måtte Putin ud og afvise alting.

Men nu skyder Ruslands FSB-sikkerhedsagentur endnu en hvid pil efter spekulationerne. De kommer nu med en forklaring på, hvorfor der er flyveforbud over det cirka 8,5 milliarder kroner dyre palads.

Flyverestriktionerne blev ifølge FSB-sikkerhedsagentur indført sidste sommer for at beskytte Sortehavskysten mod NATO-spioner.

Det fortalte FSB onsdag til avisen RBC, at agenturet havde indført en flyvezone i Cape Idokopas langs Ruslands Sortehavskyst på grund af »den øgede efterretningsaktivitet i en række nabolande, inklusive dem fra NATO-blokken. Agenturet hævdede, at paladset i øvrigt var dækket som en del af et forsøg på at beskytte en FSB-grænsepost i regionen.

Paladset har i øvrigt sit eget kasino, skøjtebane og vingård.