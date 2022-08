Lyt til artiklen

Tusindvis af fisk ligger døde, og i Tyskland kalder man sagen for en »kæmpe miljøkatastrofe«. Nu sætter myndighederne hårdt ind i jagten på gerningsmændene.

Den omtalte katastrofe er sket i floden Oder, som løber på grænsen mellem Tyskland og Polen.

Lige nu flyder det med døde fisk – men man ved ikke hvorfor.

Dog er der frygt for, at der er blevet dumpet kemisk affald i floden. Og nu har den polske stat udlovet en dusør på svimlende 210.000 euro – 1,5 millioner kroner – til den, der kan lede myndighederne på sporet af de mulige gerningsmænd, skriver tyske Bild.

Det anslås, at flere tons fisk er døde. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Det anslås, at flere tons fisk er døde. Foto: ANNEGRET HILSE

»Vi ønsker at finde og straffe dem, der har begået denne forbrydelse mod miljøet, som der sandsynligvis er tale om,« lød det lørdag fra den polske premierminister Mateusz Morawiecki.

Sagen har vakt stor splid mellem Tyskland og Polen.

De døde fisk er blandt andet blevet set flyde i vandet nær den østtyske by Schwedt. De menes at være blevet bragt med vandet fra Polen. Og nu bliver den polske regering af Tyskland beskyldt for ikke at have informeret tilstrækkeligt om sagen.

Også blandt befolkningen i Polen bliver regeringen beskyldt for at have handlet for sent. Ifølge Ritzau meldte lokale fiskere allerede om de første døde fisk 28. juni.

Morawiecki indrømmede lørdag, at han blev informeret for sent. Ifølge ham fik han meldingen 10. august. Cheferne for vand- og miljømyndighederne er også begge blevet fyret.

»Der er sandsynligvis dumpet enorme mængder kemisk affald i floden med fuld viden om de potentielle risici og konsekvenser,« siger han.

Axel Vogel, miljøminister i den tyske delstat Brandenburg, anslår, at 'flere ton fisk' er døde.

Fiskedød skyldes ofte ændrede iltniveauer ved lav vandstand, forklarer han.

Døde fisk fundet i Frankfurt. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Døde fisk fundet i Frankfurt. Foto: ANNEGRET HILSE

»Men vi har helt anderledes testresultater nu. Således har vi haft stigende iltindhold i floden i flere dage, og det indikerer, at et fremmed stof, som er blevet tilført, har ført til dette,« siger miljøministeren.

Op mod 300 hjælpere skal bistå med at fjerne fiskene på en cirka 80 kilometer strækning langs floden.

Som konsekvens af sagen forventes det, at vil tage flere år, før den naturlige tilstand i floden vender tilbage.