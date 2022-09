Lyt til artiklen

En russisk olieproducent skulle angiveligt være død efter et fald fra et hospitalsvindue. Ikke overraskende, siger ekspert om det mystiske dødsfald.

For Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, påpeger, at flere russere gennem flere år pludseligt er afgået ved døden.

Han kender ikke den konkrete sag om den russiske olieproducent, som Reuters skrev om tidligere, men siger, at mystiske dødsfald i Rusland ofte kan medføre spekulationer i, hvorvidt det har noget med toppen af Rusland at gøre.

»Det skete også under Den Kolde Krig.«

»Og Putin-modstandere, der pludseligt er døde, er set før. Det er ikke nyt, at Putin-modstandere skal frygte for deres liv. Det er magtpolitik på den helt store klinge, hvor der er kontant afregning,« mener Peter Viggo Jensen.

I 2018 skrev Jyllands-Posten, at en russisk journalist var død efter et fald fra vindue. Han var ifølge avisen kendt for at skrive om russiske lejesoldater, der samarbejder regimet i Syrien.

I 2020 faldt tre læger også ud fra vinduer under coronapandemien, hvilket rejste flere spørgsmål, skrev CNN. Og siden den russiske præsident, Vladimir Putin, erklærede krig i nabolandet Ukraine, er flere russiske rigmænd afgået ved døden.

De fleste af sagerne er blevet betegnet som selvmord eller drab efterfulgt af selvmord.

Men dødsfaldene har også ført til spekulationer om, hvorvidt andre kan have stået bag.

Peter Viggo Jakobsen hæfter sig også ved, at russere før i tiden er afgået ved døden efter at have indtaget gift. Det har også medført mystisk. Eksempelvis Aleksander Litvinenko, der var kendt Putin-modstander og som døde i 2006.

»Man kan i hvert fald konstatere, at russiske statsborgere dør. Men det skal understreges, at det ikke behøver at have noget at gøre med den russiske stat.«

»Det kan også handle om interne opgør, hvor det kan handle om korruption og andet kriminalitet.«

Ravil Maganov, der var formand for Ruslands næststørste olieproducent Lukoil, og som netop er død efter et fald fra et hospitalsvindue i Moskva, blev 67 år.

Ifølge The Telegraph var han en kraftig modstander af den russiske invasion i Ukraine.

Lukoil har selv oplyst, at Maganov døde efter 'alvorlig sygdom'.