Onsdag blev det stemt igennem i Repræsentanternes Hus, at Trump skulle for sin anden rigsret.

Efterfølgende har nogle skarpe amerikanerne lagt mærke til en helt særlig og mystisk detalje ved formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, der har styret showet ved begge afstemninger.

Hun har nemlig haft den præcis samme påklædning på ved begge afstemninger. Et sort sæt med nederdel og bluse samt en guldfarvet halskæde. Capitol Hill, bygningen hvor Repræsentanternes hus hører til, bekræfter, at det er det samme sæt.

En detalje, som flere Twitter-brugere ikke mener, er tilfældig. Det skriver New.com.au.

It turns out that Nancy Pelosi has a go-to Impeachment outfit. https://t.co/hlb1fq83MD — Eric Pape (@ericpape) January 13, 2021

Brugeren Eric Pape skriver blandt andet: »Det viser sig, at Nancy Pelosi har et rigsretssags-sæt«

En anden bruger Kurtis Eichler skriver noget i samme dur: »Nancy Pelosi har et sæt, hun kun bruger til rigsretssager.«

Og sådan fortsætter det ellers på det sociale medie, hvor Nancy Pelosis outfit er blev diskuteret fra top til tå.

Kigger man godt efter, er det dog en lille forskel i påklædningen. Under første rigsretssag havde Nancy Pelosi nemlig en håndlavet guldbroche, der forestiller et af de ældste symboler for USAs regering, på venstre side af jakken. Det havde hun ikke i går.

Om det hænger sammen med hendes opfattelse af Trump som præsident, ved man ikke. Men vi ved, at hun onsdag morgen forud for afstemningen sagde, at Trump er en tydelig fare for USA.

Sidste rigsret, Trump var igennem, blev igangsat december 2019, her godt og vel et år senere står han i samme situation. Første rigsret var Trump dels anklaget for magtmisbrug og dels for modarbejdelse af Kongressen. Han blev dog frikendt.

I anden rigsretssag, som endnu ikke er startet, er Trump anklaget for at have opildnet til de optøjer og belejringer af Kongressen, so, fandt sted sidste onsdag.