Et sjældent syndrom hos børn er blomstret op i de områder, hvor coronavirussen de seneste måneder har hærget.

Allerede i april advarede britiske læger om det sjældne syndrom, som dengang havde ramt otte børn i London, hvoraf et af de syge børn – en 14-årig – døde.

Nu regner britiske læger med, at op imod 100 britiske børn har det ellers sjældne 'multisystem inflammatorisk syndrom' hos børn.

I USA er læger nu ved at undersøge 150 børn for syndromet – langt de fleste i staten New York, som især har været plaget af coronavirussen.

Derudover er der også registreret tilfælde i bl.a. Spanien, Italien og Frankrig.

Ifølge BBC er 10 børn med syndromet blevet registreret på et hospital i Bergamo i Norditalien – første epicenter for corona i Europa – i perioden februar til april.

De typiske symptomer på det sjældne syndrom er udslæt, hævede halskirtler samt tørre og sprukne læber.

Mere alvorlige symptomer inkluderer vedvarende feber, betændelse og dårlig funktion af organer som nyrer og hjerte.

Symptomer man skal være opmærksom på Typisk begynder tilstanden med feber, og inden for få dage opstår en eller flere af følgende: - rødt udslæt på håndflader og fodsåler - rødligt udslæt på kroppen - røde øjne - stærkt røde læber og tunge - hævelse af hænder og fødder - forstørrede lymfekirtler på halsen - forstørret lever og/eller milt - mavesmerter, diarré, opkast Hvis ens barn bliver syg med disse symptomer, bør man kontakte læge. Tilstanden kan også begynde med feber og dårlig almentilstand (fx barnet er sløvt, slapt eller kan ikke spise og drikke). I sådanne tilfælde skal man altid straks kontakte læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen

På Boston Children Hospital har specialisten dr. Jeffrey Burns indsamlet erfaringer fra de forskellige lande. På den baggrund er hans hypotese, at der er tale om et post-virus-syndrom, siger han til CNN.

Det underbygges af, at størstedelen af børnene ved syndromets udbrud enten har været testet positive med corona eller er testet positive for antistoffer mod corona – altså de har haft virussen tidligere.

Syndromet er ikke direkte udløst af smitte med coronavirus. Men det kan skyldes et immunrespons på virussen hos patienten.

Det betyder, at kroppens naturlige forsvar mod virussen har været så voldsomt, at det har fremkaldt det andet syndrom hos børnene.

Hans kollega i Los Angeles dr. Moshe Arditi, ekspert i infektionssygdomme hos børn på Cedars-Sinai Medical Center, er enig i den hypotese.

Han mener, det ser ud til, at syndromet er en forsinket reaktion på coronainfektion hos de pågældende børn.

Derfor er lægerne også enige om, at vi vil se endnu flere tilfælde af syndromet, efterhånden som flere personer bliver smittet med corona.

Ifølge dr. Jeffrey Burns vil man i hvert af coronaens epicentre fire til seks uger senere opleve en opblomstring af det sjældne syndrom.

Heldigvis bliver langtfra alle børn alvorligt syge af syndromet, og modsat selve coronavirussen findes der behandlingsmuligheder mod syndromet.

Alligevel er CDC, Center of Disease Control and Prevention, lige nu ved at forberede en advarsel om syndromet, som skal sendes ud over hele USA.

Også verdenssundhedsorganisationen WHO er ifølge Burns også ved at indsamle viden om syndromet, så de kan advare læger om, hvad de skal holde øje med, og hvordan de skal behandle syndromet.



Torsdag eftermiddag har de danske sundhedsmyndigheder ligeledes meldt ud, at de er i kontakt med danske børnespecialister, som nu er gået i gang med at undersøge, både hvor mange indlagte børn, som har udvist symptomer. Samtidig opfodrer de til, at både læger og forældre er opmærksomme på syndromet.

Det er ikke alene vigtigt for at kunne behandle de enkelte tilfælde og undgå, at børnene bliver alvorligt syge eller i værste fald dør af syndromet.

En bedre forståelse af syndromet kan også være nøglen til at forstå, hvorfor børn i langt mindre grad bliver alvorligt syge af coronavirus end voksne.

Det kan nemlig hænge sammen med, at børns immunforsvar reagerer særlig effektivt på coronavirus.

En reaktion, som så til gengæld er så voldsom, at den kan være årsag til det sjældne immun-syndrom.

»At forstå børnenes immunreaktion over for covid-19 kan være nøglen til udvikling af en vaccine, ligesom det kan være nøglen til behandling (af covid-19, red.) af voksne, hvis vi kan forstå, hvorfor børn langt mere effektivt bekæmper corona,« siger dr. Jeffrey Burns.