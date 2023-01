Lyt til artiklen

Da den russiske præsident, Vladimir Putin, lørdag holdt sin nytårstale, stod en række folk i militæruniform bag ham.

Nu er særligt én af dem – en blond kvinde – endt med at løbe med en del opmærksomhed.

Det skyldes ikke, at hun sagde eller gjorde noget særligt under den ni minutter lange nytårstale.

Det skyldes derimod, at folk på de sociale medier mener, at de muligvis har set hende før.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under sin nytårstale lørdag. I baggrunden til venstre for ham ses den blonde kvinde, der nu er kommet i søgelyset. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under sin nytårstale lørdag. I baggrunden til venstre for ham ses den blonde kvinde, der nu er kommet i søgelyset. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Og det i ganske andre sammenhænge. Det skriver Expressen og Newsweek.

Blandt andet mener den belarusiske journalist Tadeusz Giczan, der er baseret i London, at den samme kvinde har været til stede under i hvert fald tre meget forskellige arrangementer med Vladimir Putin.

På Twitter har han delt tre billeder fra de tre begivenheder.

På det første billede ses den blonde kvinde stå i baggrunden under nytårstalen. På det andet billede ses en blond kvinde sidde i refleksdragt ombord på en båd. Og på det tredje billede ses en blond kvinde stå bag ved den russiske præsident, mens de er til en gudstjeneste.

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022

Nu spekulerer flere i, om der kan være tale om den samme kvinde – og hvem hun i så fald er.

»En soldat, en sømand, en troende kristen. Guds veje er uransagelige,« skriver Tadeusz Giczan i et tweet til billederne.

Billederne er også nået forbi den internationale chefkorrespondent hos CNN, Clarissa Ward, som på Twitter også undrer sig over ligheden mellem kvinderne på de tre billeder.

»Dette er fascinerende,« skriver hun og tilføjer:

»Hvem er hun? En livvagt? En skuespiller?«

Derudover bemærker Clarissa Ward, at det også ser ud til, at flere andre fra billedet på båden og fra billedet under gudstjenesten ser ud til at være de samme.

»Der er flere andre ansigter, der dukker op på begge billeder,« skriver hun.

Indtil videre melder historien ikke noget om, hvem kvinden er – og det er heller ikke bekræftet, at der er tale om den samme kvinde på alle billederne.

Newsweek oplyser, at man har rakt ud til russiske embedsfolk for at få en kommentar til sagen.