Et massivt sikkerhedsopbud og et tog, der menes at tilhøre Nordkoreas regerende familie har sat gang i spekulationerne: Er en højtstående leder fra Nordkorea - måske endda Kim Jong-un selv på besøg i Beijing?

Politifolk har tirsdag morgen omringet statens gæstehus Diaoyutai, der bruges til at indkvartere besøgende politiske ledere. CNN fortæller, at nyhedsstationens personale blev bortvist fra området efter få minutter.

En soldat fra Folkets Befrielseshær er ikke begejstret for, at en fotograf tirsdag tager billeder foran Nordkoreas ambassade i Beijing. Foto: HOW HWEE YOUNG/EPA En soldat fra Folkets Befrielseshær er ikke begejstret for, at en fotograf tirsdag tager billeder foran Nordkoreas ambassade i Beijing. Foto: HOW HWEE YOUNG/EPA

Trafikken i dele af Beijing i området omkring Diaoyutai, der ligger i den vestlige del af byen syd for Den Himmelske Freds Plads.

Da George W. Bush var præsident i USA, dannede gæstehuset rammen om forhandlinger, som skulle få Nordkorea til at opgive sine atomvåben. Det lykkedes ikke.

Dele af bygningskomplekset Himlens Tempel, som er på UNESCOs verdensarvsliste, er desuden blevet spærret af, oplyser CNN.

Mandag aften begyndte billeder af en gammeldags grøn togvogn at cirkulere på nettet, blandt andet via den japanske tv-station News24. Den er efter sigende præcis mage til en togvogn, der tidligere har transporteret Kim Jong-un på udlandsrejser. Ifølge Michael Madden, der er tilknyttet US- Korea Institute ved Johns Hopkins University i Washington, er det kun medlemmer af Kim-familien, der rejser med togvognen.

Statens gæstehus Diaoyutai har måske fået besøg af Kim Jung-un. Foto: Akhtargorshani/Wikimedia Commons Statens gæstehus Diaoyutai har måske fået besøg af Kim Jung-un. Foto: Akhtargorshani/Wikimedia Commons

»Embedsmænd ville have taget et privatfly,« siger han til CNN.

Mandag havde Kinas udenrigsministerium ikke meget at sige til et eventuelt statsbesøg fra Nordkorea. Ministeriet var 'ikke klar over situationen', lød svaret.

Hvis det er Kim Jong-un, kan det være et tegn på tættere samarbejde mellem Kina og Nordkorea forud for Nordkoreas planlagte topmøde med Sydkorea og et muligt topmøde med USAs præsident Donald Trump. Det vil i så fald være Kim Jung-uns første statsbesøg, siden han overtog magten fra sin far i 2011.

Nyhedsbureauet AFP skriver tirsdag, at Kina 'på et passende tidspunkt' vil kommentere rygterne. Hvornår er uvist, og nyhedsbureauet oplyser heller ingen kilde.

