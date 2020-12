En mystisk politiaktion udspiller sig i disse timer i Schiphol-lufthavnen lidt uden for Amsterdam.

Det skriver flere medier, herunder norske Dagbladet.

Det er endnu sparsomt med oplysninger, men ifølge politiet i Amsterdam modtog man en anmeldelse om en hændelse om bord på et fly klokken 15.20. Godt en time senere, klokken 16.06, meldte politiet, at alle passagerer nu havde forladt flyet.

Alligevel er den del af lufthavnen, hvor flyet er, fortsat afspærret.

Ifølge det hollandske medie De Limburger er en ambulancehelikopter rekvireret til stedet.

Samtidig melder politiet, at sagen fortsat er under efterforskning, og at man endnu ikke kan sige mere.

Opdateres …