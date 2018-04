En af reklamebranchens største stjerner forlader nu verdens største reklamekoncern.

Det skriver CNN.

Den britiske topchef Martin Sorrell forlader efter 33 år det store reklamefirma WPP. Dog under noget mystiske omstændigheder.

73-årige Martin Sorrell bliver af mange set og anerkendt som en legendarisk reklameguru og har været med til at grundlægge firmaet WPP.

I begyndelsen af april i år udsendte WPP en meddelse, hvor det kom frem, at en efterforskning af Martin Sorrell var i gang. Han er blandt andet beskyldt for at have en upassende opførsel samt at have misbrugt firmaets midler.

Men nu tyder alt på, at efterforskningen er slut. Og at Martin Sorrell forlader firmaet.

New York Times skriver, at det endnu ikke vides, om efterforskning har nogen indflydelse på hans afsked, og hvad man overhovedet har fundet frem til.

Martin Sorrell har i en meddelse til WPPs ansatte skrevet, at han ikke ønsker, at efterforskning mod ham skal forstyrre forretningen, og at han dermed ikke vil sætte sit 'livsværk under unødvendigt pres'.

WPP har i dag 130.000 ansatte og har en markedsværdi på omkring 180 milliarder danske kroner.

Martin Sorrell er en meget anerkendt ervhervslegende og har blandt andet modtaget en række priser for sit købmandsskab og blev i 2000 slået til ridder af Storbritanniens dronning Elizabeth II.