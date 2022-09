Lyt til artiklen

Mandag blev Mexico ramt af et jordskælv, der målte 7,5 på richterskalaen.

Endda umiddelbart efter en jordskælvsøvelse.

Præcis fem år tidligere ramte Mexicos seneste voldsomme jordskælv, der dræbte 370 personer.

Og præcis på samme dag i 1985 ramte det værste jordskælv i Mexico i nyere tid, der dræbte omkring 5.000 personer.

Heldigvis gik det ikke så galt mandag, hvor der indtil videre er meldt om ét dødsfald, foruden oversvømmelser i omkring Manzanilla i delstaten Colima på den mexicanske stillehavskyst vest for hovedstaden.

»Det er den her dato. Der er noget med den 19. Den 19. er en dag, der skal frygtes,« sagde Ernesto Lanzetta, en butiksejer fra Cuahtémoc-kvarteret af Mexico City, til The Guardian.

Og netop det faktum, at de store jordskælv i Mexico i nyere tid har ramt på præcis samme dato, har fået mexicanere til at undre sig og more sig på nettet.

Memes#Temblor #Terremoto #Sismo #Mexico pic.twitter.com/5sfgQiKDGK — Emilio Corichi | Streamer (@CoriGameplays_) September 19, 2022

»Geofysikere: Jordskælv kan ikke forudsiges og sker ikke på specielle dage. Geofysikere 19. september:« lyder memet ovenfor for eksempel.

Et andet meme lød:

»De her mexicanere er virkelig hårdføre. De laver jordskælvøvelser med rigtige jordskælv,« tilsat et foto af en imponeret Barack Obama.

På den måde blev noget potentielt frygteligt blødt lidt op, som geofysikeren Carlos Valdes også siger i et interview, hvor han kalder den specielle dato et tilfælde:

»Jeg tror, det (at lave sjov, red.) er en måde for at ryste frygten og stressen lidt af.«