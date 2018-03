Politiet i den texanske hovedstad, Austin, er i alarmberedskab efter, at to pakkebomber ramte tilsyneladende uskyldige personer inden for få timer mandag, lokal tid. En 17-årig mand blev dræbt i den ene eksplosion, mens en 75-årig kvinde blev alvorligt såret i den anden. Det lokale politi frygter, at mandagens pakkebomber kan have samme afsender som en pakkebombe, der dræbte en 39-årig mand 2. marts.

I alt er tre pakkebomber eksploderet i hænderne på umiddelbart helt tilfældige personer på bare ti dage.

Det har fået politiet i Austin til at gå ud og advare offentligheden om situationen. I samme ombæring fortalte en talsperson fra det lokale politi, at pakkebomberne ser ud til at have en sammenhæng.

»Det er ikke tidspunktet til at gå i panik, men det er tidspunktet, hvor man skal være årvågen og holde sig opdateret,« sagde Brian Manley, der er politichef i Austin.

Han uddybede, at hvis borgere ud af det blå finder en pakke i deres indkørsel, have eller på deres dørtrin, så skal man ringe til politiet.

I alle tre tilfælde blev pakkerne placeret foran beboernes hjem. Uden at de i forvejen forventede at modtage en pakke. Umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem ofrene, men politiet kan ikke udelukke såkaldte hadforbrydelser mod eksempelvis etniske grupper:

»Vi ved ikke, hvad motivet kan være. Vi ved, at de hjem, hvor pakkerne er sendt til, tilhører afroamerikanere. Så vi kan ikke udelukke, at der er tale om hadforbrydelser,« sagde Manley, der også kom nærmere ind på den måde, hvorpå de tre pakkebomber er blevet fundet:

Ingen klokke, pakkerne står der pludselig bare

»Dette er den tredje episode i en række relaterede sager, der er fundet sted over de seneste ti dage. De ringer ikke på dørklokkerne. Beboere kommer ud af deres hjem og finder dem (pakkerne, red.) på deres dørtrin,« forklarede politichefen.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen af sagen henvendt sig til flere af de store pakkeleverandører som U.S. Postal Service, UPS og FedEx. Ingen af dem står bag leverancerne, lyder det.

Selve pakkerne, som bomberne er ankommet i, er ifølge politiet ikke specielt store, men bomberne indeni pakkerne er meget kraftfulde.

»Det kræver en vis kompetence at levere sådan en enhed som den her,« forklarede Manley.

Guvernøren i Texas, Ken Paxton, har været ude på Twitter og advare alle texanere, der skulle modtage uventede pakker.

Og samtidig har politiet i Corpus Christi, en by mere end 200 km fra Austin, været på Twitter med en grafik om pakkerne for at gøre befolkningen opmærksom på faren.

SUSPICIOUS MAIL OR PACKAGES https://t.co/terttBxFG0 pic.twitter.com/eXHNXDC7y1 — Corpus Christi PD (@CorpusChristiPD) 12. marts 2018

Pakkebomberne i Austin falder sammen med, at den store festival South by Southwest er i byen. Fra politiets side opfordrer man også festivalgængere til at udvise agtpågivenhed.