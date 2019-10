Den usædvanlige sag fra Holland, der de seneste dage har fået massiv opmærksomhed verden over, er fortsat et stort mysterium.

Nu er også faderen i den familie, der menes at have levet isoleret og afskåret fra kontakt med omverdenen på en afsidesliggende gård i ni år, blevet anholdt.

Det oplyser det hollandske politi i en pressemeddelelse.

Derudover undersøger politiet, om en 'bestemt tro' kan have haft noget at gøre med sagen.

'Vi har at gøre med en usædvanlig situation i denne efterforskning. Disse folk har måske boet i deres hjem siden 2010 - sammen og adskilt fra samfundet,' lyder det fra politiet.

Det var mandag, at politiet rykkede ud til gården nær landsbyen Ruinerwold, efter familiens ældste søn var taget ind på en bar i byen og havde bedt om hjælp, for han ønskede at 'stoppe den måde, de levede på'.

På gården fandt betjentene seks personer. En mand, som menes at være faderen, og fem børn.

En anden mand på 58 år var også til stede, men da han ikke ønskede at samarbejde med politiet, blev han anholdt.

Man mener, at han kan have holdt familien fanget mod deres vilje i ni år.

Torsdag aften blev også familiens far - der er 67 år - anholdt. Han mistænkes for at have været med til at frihedsberøve sine børn.

'Vi har grund til at tro, at de seks involverede (de fem børn, der blev fundet på gården, og den ældste, der slog alarm, red.) ikke opholdt sig på gården af egen fri vilje,' lyder det i pressemeddelelsen fra politiet, som fortsætter:

'Vi undersøger, om en bestemt tro har ført til den situation, som de var i.'

De i alt seks børn - der alle menes at være voksne - er ikke registreret i nogle offentlige databaser.

'Dette er en usædvanlig undersøgelse. Vi forstår, der stadig er mange spørgsmål. Vi undersøger sagen omhyggeligt for at kunne besvare så mange af dem, som vi kan,' lyder det fra politiet.

Udover frihedsberøvelse mistænkes både den 58-årige og den 67-årige for hvidvaskning af penge.

De seks børn modtager alle behandling og pleje.