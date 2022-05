9. maj har været en dag, som Putin og mange russere havde set frem til.

Dagen, hvor Rusland og Putin fejrede Sovjetunionens sejr over Nazityskland tilbage i 1945, var spået til storslåethed og en mulig officiel krigserklæring mod Ukraine.

Der var dog ingen krigserklæring og af helt andre årsager var der noget andet, som vakte opsigt. Nemlig flere manglende elementer, som ellers var spået til at være et stort show.

For en time inden det officielle starttidspunkt kunne det russiske statsmedie TASS nemlig oplyse, at de 77 fly inklusiv Putins 'dommedagsfly', som skulle have imponeret alle, desværre forblev på jorden.

Årsagen til den nedslående melding lød på dårligt vejr, trods dagen bød på blå himmel, jævn til frisk vind, en temperatur på 10 grader og lidt skyer over Den Røde Plads i Moskva.

Men jagerflyene kunne som sagt ikke komme i luften, og man måtte derfor også se langt efter Putins såkaldte 'dommedagsfly'.

Et stort Ilyushin Il-80-fly, hvor Putin kan søge flygte hen i tilfælde af atomkrig eller anden naturkatastrofe.

Men flyet, der skulle kunne klare alt, var altså ikke i luften på grund af dårligt vejr også selvom, at dommedagsflyet var på vingerne to dage før paraden, da militæret skulle forberede sig til paraden.

Dommedagsflyet var på vingerne 7. maj under forberedelserne til paraden. Foto: TATYANA MAKEYEVA Vis mere Dommedagsflyet var på vingerne 7. maj under forberedelserne til paraden. Foto: TATYANA MAKEYEVA

Eksperter spekulerer også i, at Rusland simpelthen har kastet stort set alt deres materiel i Ukraine, at der ikke var noget tilbage til paraden i Moskva.

Luftparaden var også aflyst i Sankt Petersborg (10 grader, få skyer og svag vind), Jekaterinburg (19 grader, sol og frisk vind), Samara (19 grader, overskyet og jævn vind) og Novosibirsk (13 grader, sol og let vind) – alle sammen på grund af dårlig vejr.

Når flyene ikke kunne være der, så viste Putin flere af sine militære køretøjer, kampvogne og interkontinentale ballistiske missilaffyrer frem under paraden.

Men ingen af køretøjerne havde det iøjefaldende 'Z', som de russiske styrker er markeret med i krigen mod Ukraine.

De militære køretøjer havde intet 'Z'-symbol. Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere De militære køretøjer havde intet 'Z'-symbol. Foto: MAXIM SHIPENKOV

I selve Vladimir Putins tale til nationen nævnte han ikke Ukraine ved navn én eneste gang.

Han hævdede i stedet, at »Donbas-militserne, sammen med den russiske hær, kæmper på deres egen jord, som heltene fra den Store Fædrelandskrig forsvarede til deres død.«

Derudover vakte selveste Vladimir Putin også selv opsigt med en haltende gang, stoleforvirring og tæppe, så gjorde to fremtræden figurer for Kreml det også. Dog på hver sin måde.

Forsvarsminister og tidligere civilingeniør Sergej Sjojgu, kom kørende i en åben vogn med sine mange medaljer, som næsten skjuler, at han aldrig har været i militæret.

Sergej Shoigu kom kørende i en cabriolet. Han er ikke blevet set meget på det seneste. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Sergej Shoigu kom kørende i en cabriolet. Han er ikke blevet set meget på det seneste. Foto: MAXIM SHEMETOV

Selvom han er en hovedaktørerne bag Ruslands invasion af Ukraine, så forsvandt han i en periode, da det gik op for verden, at Putin ikke havde overtaget i krigen mod Ukraine.

Mens Shoigu var til at finde paraden, så modsat var Putins generalstabschef for Ruslands væbnede styrker pist væk.

1. maj kunne amerikanske efterretningskilder fortælle ifølge New York Times, at Valery Vasiljevich Gerasimov var taget til fronten i Ukraine for være med til at mobilisere styrkerne i det østlige Ukraine.

Kort tid efter begyndte det allerede at lyde i krogene, at Putins betroet mand var blevet ramt af en ukrainsk granat.

Vladimir Putin og Valery Gerasimov med Sergej Shoigu i baggrunden. Foto: Alexey NIKOLSKY Vis mere Vladimir Putin og Valery Gerasimov med Sergej Shoigu i baggrunden. Foto: Alexey NIKOLSKY

Generalen var ifølge rygterne blevet ramt i låret, dog uden for livsfare, men blev så alvorligt såret, at han blev fløjet hjem til Moskva.

Det mulige sammenstød med en granat er ikke officielt bekræftet. Hverken af USA, Ukraine eller Rusland, men Gerasimovs fravær hældte endnu mere benzin på bålet.