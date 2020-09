Sagen om den dødsdømte bryder Navid Afkari er ikke slut.

Den 27-årige iranske sportsstjerne skulle onsdag være henrettet, men torsdag er der endnu ingen meldinger, om det er sket, skriver det iranske nyhedsbureau YJC ifølge norske Dagbladet.

Flere iranske organisationer såvel som den olympiske komite IOC og USA's præsident Donald Trump har lagt pres på Iran om at benåde Navid Afkari.

Ifølge en talsperson fra det iranske retsvæsen har sagen et hævnmotiv.

»Afkaris straf er ikke en henrettelse. Det er hævn. Essensen er den samme, men det er to forskellige ting rent juridisk, da han har slået en person ihjel,« udtaler talspersonen ifølge YJC.

Formanden for 'World Players Association' Brendan Schwab, der repræsenterer 85.000 idrætsudøvere i verden, udtaler ifølge CBS News, at han er bange for, at Afkaris henrettelse kan ske når som helst.

»Vi er bogstaveligt talt et minut i midnat,« lyder det bekymret.

Navid Afkaria deltog i 2018 i en demonstration i Teheran i Iran mod den økonomiske situation i landet, hvor han skulle have slået en sikkerhedsvagt ihjel.

Han tilstod mordet, men det er siden kommet frem, at tilståelsen faldt efter 50 dages fysisk og psykisk tortur.

Navid Afkarias to brødre blev også dømt i sagen. De fik henholdsvis fængselsstraffe på 27 og 54 år.

Ifølge Amnesty blev der i 2019 henrettet 251 mennesker i Iran. Det er det næststørste antal henrettelser i et land på verdensplan. Kun i Kina blev flere henrettet samme år.