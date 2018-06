Nye satellitbilleder viser tydeligt, at arbejdet med at færdiggøre Nordkoreas atomanlæg fortsætter.

Og det vækker nu stor interesse i USA. Samtidig manes der dog til ro, da arbejdet på anlæggene kan skyldes mange ting.

Satellitbillederne er analyseret af instituttet 38 North (se billederne her) fra Washington D.V. den 21. juni kun ni dage efter, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødte den amerikanske præsident, Donald Trump, på et topmøde i Singapore den 12. juni.

Så arbejdet på atomanlæggende kan være et tegn på, at beskeden om afrustning ikke er accepteret, eller også kan arbejdet være en del af Nordkoreas civile atomprogram, som ikke er inkluderet i den aftale, der blev indgået mellem USA og Nordkorea i Singapore. Uvisheden omkring arbejdet på atomanlæggene bliver også øget, da billederne er taget så kort tid efter, at aftalen blev indgået.

Og problemet er netop, at der under mødet i Singapore ikke blev aftalt, hvem der skulle ind i Nordkorea for at observere, om nedrustningen bliver ført igennem.

Det er et køleanlæg ved en plutoniu-reaktor og en ny bygning ved atomanlægget, der er ved at blive opført, og det arbejde er altså ikke blevet indstillet som følge af aftalen.

Nordkorea har endnu ikke offentliggjort, hvornår de vil begynde på afmonteringen af atomanlæggene. Trump har offentligt fortalt, at han ikke længere anser Nordkorea for at udgøre en atom-trussel mod USA. Det fortalte den amerikanske præsident kort efter aftalens indgåelse, hvor Nordkorea forpligtede sig til et ’atomfrit Korea'.

Flere forskere fortæller ifølge Berlingske, at »satellitbillederne viser kun, hvad man kan se på ydersiden og fortæller intet om, hvad der sker inde i området« - og derfor maner de til ro.