Mystikken om det russiske fly, der styrtede ned over regionen Belgorod onsdag, fortsætter med at brede sig.

Seneste melding lyder nu, at højtstående russiske embedsmænd angiveligt skulle have været med på turen – men at de 'i sidste øjeblik' blev advaret mod at stige ombord.

Det påstår i hvert fald den ukrainske efterretningstjeneste, skriver The Telegraph.

Siden det russiske militærfly – Ilyushin Il-76 – onsdag styrtede ned, har det føget frem og tilbage med påstande og anklager.

Den russiske undersøgelseskomité har offentliggjort dette billede, som man hævder viser nedstyrtningsstedet for det russiske IL-76 militærtransportfly i Belgorod-regionen. Foto: Russian Investigative Commitee Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Fra russisk side har man anklaget Ukraine for at stå bag nedskydningen af flyet, hvilket man beskriver som en 'terrorhandling', ligesom Kreml hævder, at der befandt sig 65 ukrainske krigsfanger ombord.

I alt skal der have været 74 personer med flyet – og alle skal være omkommet, hævder Rusland.

Den ukrainske efterretningstjeneste har på sin side bekræftet, at en fangeudveksling med Rusland onsdag var undervejs – men samtidig har man oplyst, at man ikke har troværdige oplysninger om, hvem der egentlig var om bord på det russiske fly.

Nu hævder Andriy Yusov, der er talsmand for det ukrainske forsvarsministeriums efterretningstjeneste, at der skulle have været flere såkaldte 'VIP'er fra den russiske militær-politiske repræsentation' ombord på flyet – men at de blev advaret af den russiske føderale sikkerhedstjeneste (FSB) 'i sidste øjeblik' om ikke at stige om bord på flyet.

Derudover hævder Yusov, at man kun har fundet ligresterne af fem personer på nedstyrtningsstedet, skriver The Telegraph.

Det antal svarer ifølge talsmanden til det antal besætningsmedlemmer, der var nødvendige for at bemande flyet.

Påstandene er ikke uafhængigt verificeret.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, anmodede i en tale onsdag om en international undersøgelse af flystyrtet:

»Vores stat vil insistere på en international efterforskning,« lød det.

Ifølge The Telegraph vil Yusov fremlægge beviser for de nye påstande til det internationale undersøgelseshold.

Den ukrainske generalløjtnant Mykola Oleshchuk, der er chef for landets luftvåben, har hævdet, at Rusland forsøger at 'miskreditere Ukraine i det internationale samfunds øjne':

»Målet er indlysende – de ønsker at reducere den internationale støtte til vores land. Det kommer ikke til at virke,« siger han ifølge det britiske medie.

På et møde i FN's Sikkerhedsråd sent torsdag aften oplyste Rosemary DiCarlo, chef for politiske anliggender i FN, at man foreløbigt ikke kan verificere omstændighederne for det russiske flystyrt.

»For at undgå en yderligere eskalering, opfordrer vi alle involverede til at afstå fra handlinger, retorik eller påstande, der kan bidrage til den allerede farlige konflikt,« sagde hun.

Det står dermed endnu uklart, hvad der forårsagede onsdagens flystyrt.