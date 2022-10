Lyt til artiklen

Helt tavse.

Der er absolut ingen kommentarer fra Norges partier, efter Dagbladet har fundet spor mellem en russisk mine-mogul i Svalbard og Vladimir Putin. 'Putin-ven', som avisen kalder ham.

Ildar Neverov, som minedirektøren i firmaet Trust Arktikugol hedder, trækker ifølge avisen spor til både Putin selv, en række oligarker og sågar Nordkorea.

Og ifølge Svalbard-ekspert og forfatter Per Arne Totland, så giver det ingen mening, at han er der.

»En mand af hans kaliber, med forretningskompetencer og nærhed til Putin og Kreml, er ikke placeret i sådan et job for at drive en mikro-mine næsten på Nordpolen,« siger han til avisen og refererer til den russiske mineby i den norske øgruppe.

Men kun den norske justitsminister har villet sige noget. Hun, Emilie Enger Mehl, forklarer, til Dagbladet, at Svalbard kan være et efterretningsmål.

Ifølge Dagbladet plejer især partierne Venstre, Frp og Rødt alle at udtale sig om det meste, når det kommer til Rusland, og derfor vokser mystikken.

Den bliver ikke mindre af, at Ildar Neverov selv ikke vil stille op til interview og på Facebook har billeder fra Nordkorea og fra en konference med Putin.

I en mail til avisen skriver han, at han er blevet ansat til at drive minen, da han har erfaring fra Arktis i mange år og har efaring med miljøprojekter.