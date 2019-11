Det kom som lidt af et chok, da den britiske tv-kok Gary Rhodes pludselig døde tirsdag i en alder af blot 59 år.

Familien meddelte intet om dødsårsagen, men det gjorde Rhodes' kendte kollega Jamie Oliver - for en stund.

Ligesom Gordon Ramsey og flere andre kendte kokke forfattede Oliver et mindeord til Rhodes, som han publicerede på Instagram.

Men kort efter fjernede Jamie Oliver en detalje fra sit skriv. En detalje om, hvordan Gary Rhodes døde.

Gary Rhodes viser ordnen 'Order of the British Empire', som han blev tildelt i 2006. Foto: CHRIS YOUNG Vis mere Gary Rhodes viser ordnen 'Order of the British Empire', som han blev tildelt i 2006. Foto: CHRIS YOUNG

Jamie Oliver skrev, at Rhodes omkom efter 'et tragisk fald' i sit oprindelige opslag på det sociale medie onsdag morgen.

Passagen blev efterfølgende fjernet, men medier som Daily Mirror og Daily Express har taget - eller fået tilsendt - screenshots af Olivers oprindelige opslag.

Jamie Olivers oprindelige mindeord lød:

'Desværre omkom kokken og modtageren af 'Order of the British Empire' efter et tragisk fald. Min dybtfølte sympati, kærlighed og mange tanker til hans kone, børn, venner og familie.'

Sådan så Jamie Olivers første mindord til Gary Rhodes ud. Siden blev passagen om, at Rhodes døde efter et 'tragisk fald' fjernet. Foto: Screenshot/Daily Mirror Vis mere Sådan så Jamie Olivers første mindord til Gary Rhodes ud. Siden blev passagen om, at Rhodes døde efter et 'tragisk fald' fjernet. Foto: Screenshot/Daily Mirror

'Gary var en fantastisk kok og en utrolig ambassadør for britisk madlavning. Han var en stor inspirationskilde for mig som kok, da jeg var yngre.'

'Han videreudviklede det moderne britiske køkken med elegance og humor. Hvil i fred, Chef.'

Du kan se, hvordan det redigerede opslag ser ud herunder. Hvorfor Jamie Oliver ændrede teksten vides ikke.

Men Gary Rhodes' familie bad i meddelelsen om dødsfaldet om 'privatlivets fred i denne tid', og nævnte intet om årsagen til kokkens pludselige død.

Vis dette opslag på Instagram Sadly Chef Gary Rhodes OBE passed away. My heart felt sympathies to his wife , kids, friends and family, sending love and thoughts ..... Gary was a fantastic chef and incredible ambassador for British cooking, he was a massive inspiration to me as a young chef. He reimagined modern British cuisine with elegance and fun. rest in peace Chef Et opslag delt af Jamie Oliver (@jamieoliver) den 27. Nov, 2019 kl. 1.22 PST

Gary Rhodes døde i Dubai tirsdag aften med konen Jennie ved sin side.

Han arbejdede indtil sin dødsdag.

Gary Rhodes var kendt fra tv-programmer som 'MasterChef', 'MasterChef USA', 'Hell's Kitchen' og serien 'Rhodes Around Britain'.

Han modtog hæderen 'Order of the British Empire' af dronning Elizabeth i 2006 og var kendt for sin store kærlighed til det britiske køkken.