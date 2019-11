Siden tv-kokken Gary Rhodes uden forudgående sygdom pludselig omkom tirsdag i en alder af blot 59 år, har der været mange spekulationer om dødsårsagen.

Nu står familien frem og fortæller, hvad der skete.

Det sker efter at kokke-kollegaen Jamie Oliver onsdag morgen i et mindeord på Instagram skrev, at Gary Rhodes døde efter et 'tragisk fald' - blot for efterfølgende at fjerne netop denne detalje.

I den første udtalelse om Gary Rhodes pludselige død, skrev familien, at han åndede ud med sin elskede kone Jennie ved sin side.

Dødsårsagen blev ikke nævnt med ét ord.

Men nu vil familien afslutte de 'smertefulde spekulationer', der opstod efter dødsfaldet.

'Efter aftensmaden kollapsede Gary på tragisk vis i deres residens og blev hastet til hospitalet, men desværre omkom han på grund af en blodsamling i hjernen,' skriver Rhodes-familien i en udtalelse ifølge Daily Mail.

Familien fortæller videre, at Rhodes selvsamme dag havde været i studiet for at filme et tv-show, der skulle sendes på ITV. Men hvorfor Gary Rhodes kollapsede oplyser familien ikke. Det gør en af kokkens nære venner derimod.

Gary Rhodes viser ordnen 'Order of the British Empire', som han blev tildelt i 2006. Foto: CHRIS YOUNG Vis mere Gary Rhodes viser ordnen 'Order of the British Empire', som han blev tildelt i 2006. Foto: CHRIS YOUNG

Kokken Vineet Bhatia havde så sent som sidste uge filmet sammen med Gary Rhodes i Dubai, hvor Rhodes boede de sidste år af sit liv.

»Jeg har hørt fra venner i Dubai, at han gled og slog sit hoved,« siger Vineet Bhatia til Daily Mail.

Han afslører også, at Gary Rhodes var fuld af livsglæde, da de mødtes kort før den 59-årige koks tragiske død.

»Jeg kan huske, at han fortalte mig sidste uge, at 'livet ikke kunne være bedre'. Han var i rigtig god form og sund og rask. Det er et kæmpe chok,« siger Vineet Bhatia.

Ifølge en udtalelse fra politiet i Dubai, døde Gary Rhodes af 'naturlige årsager'.

Gary Rhodes var kendt fra tv-programmer som 'MasterChef', 'MasterChef USA', 'Hell's Kitchen' og serien 'Rhodes Around Britain'.

Han modtog hæderen 'Order of the British Empire' af dronning Elizabeth i 2006 og var kendt for sin store kærlighed til det britiske køkken.

Gary Rhodes efterlader sig konen Jennie og parrets to børn.