Den asiatiske kasinogigant Landing International Developments hovedaktionær og bestyrelsesformand, Yang Zhihui, har siden torsdag været sporløst forsvundet.

Og mens mystikken bliver større, som timerne går, har Yang Zhihuis forsvinding medført, at underholdningsimperiets aktie er styrtdykket omkring 50 procent på fondsbørsen i Hong Kong, skriver flere internationale medier herunder CNN og Reuters.

I en erklæring torsdag oplyste Landing International Development, at koncernen 'har været ude af stand' til at komme i kontakt med Yang Zhihu siden tidligt torsdag.

Hvorfor er der ingen, der ved. Kendt er det dog, at Filippinske myndigheder for nylig standsede koncernens planer om at bygge kasinoer i østaten til en værdi af 1,5 milliarder dollar.

Landing shares continue to fall as chairman remains MIA. From Calvinayre: Landing International continued to fall through the end of last week on the news that the company still could not located its chairman, Yang Zhihui.

Landing International Development driver et imperium af kasinohoteller, luksushoteller og forlystelsesparker i Asien.

Koncernen har en markedsværdi på 1,4 milliarder dollar, og Yang Zhihu ejer 50,48 procent af aktierne.

En talskvinde fra Landing International Development sagde fredag til Reuters, at koncernen fortsætter med at prøve at komme i kontakt med Yang Zhihu.

Samme dag opstod der rygter om, at han var anholdt i Cambodia, men landets myndigheder har været ude at sige, at det ikke er sandt. B.T. følger sagen.