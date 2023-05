En større undersøgelse er i gang.

Et tog var på vej fra Cheyenne i delstaten Wyoming til Californien i april måned. Turen gik mod Saltdale i Mojave-ørkenen i det østlige Californien et stykke syd for Las Vegas.

Og som taget ud af en western-film manglede toget eksplosive kemikalier, der blandt andet kan bruges til at lave bomber, da det nåede frem til destinationen i Mojave-ørkenen efter to uger på farten. En togvogn viste sig at være helt tom.

Helt præcist manglede små 30 ton ammoniumnitrat, der normalt også bruges som gødning. Det skriver flere amerikanske medier, herunder lokalmediet KQED og techmediet Gizmodo.

Dyno Nobel, firmaet der forsøgte at transportere kemikaliet fra Wyoming og arbejder med kommercielle eksplosiver, har meldt til det amerikanske kriseberedskab, NRC, og en undersøgelse er nu begyndt.

Det er uklart, hvornår ammoniumnitratet er forsvundet ud af vognen.

»Togvognen var forsejlet, da den forlod Cheyenne, og forsejlingerne var stadig intakte, da den nåede Saltdale,« forklarer Dyno Nobel til KQED.

»Vores umiddelbare vurdering er, at en læk har udviklet sig i bunden af togvognen under kørslen.«

Det ændrer dog ikke på, at forsvindingsnummeret vækker bekymring.

En tidligere lokalpolitiker og togkonduktør i Wyoming, Stan Blake, fortæller til lokalmediet Cowboy State Daily, at det ikke ville være svært at dræne toget for kemikaliet.

Firmaet oplyser over for samme medie, at toget havde flere stop på turen, og de nu har sat folk i gang med at forsøge at finde ud af, hvordan det er sket.

»Vi tager det meget alvorligt, og vi vil arbejde på at forstå, hvordan det er sket, og hvordan vi undgår, at det sker igen.«