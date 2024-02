Der var en lang stribe af usædvanlige hændelser i straffekolonien IK-3 op til det tidspunkt, hvor Aleksej Navalnyj – ifølge de russiske myndigheder – døde.

Sådan lyder det fra en anden fange i fængslet langt mod øst i Sibirien.

Derfor drager han til det uafhængige medie Novaja Gazeta konklusionen:

»Så jeg tror, ​​at Navalnyj døde meget tidligere end det tidspunkt, der blev annonceret,« siger den anonyme medfange, som mediet har fået fat i.

Aleksej Navalnyj er blevet mindet over hele verden. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Det var i fredags, at meldingen om oppositionspolitikerens død pludselig blev meldt ud og gik verden rundt.

Som det lød i den officielle pressemeddelelse fik Aleksej Navalnyj »det dårligt efter en gåtur og mistede næsten øjeblikkeligt bevidstheden«.

Ifølge de russiske fængselsmyndigheder døde han kl. 14.17 lokal tid i fredags.

Men medfangen fortæller videre om, at der allerede torsdag aften skete »et uforståeligt postyr« i straffekolonien IK-3.

Sådan så det ud, da Aleksej Navalnyj i januar 2021 blev arresteret efter at være ankommet til Rusland. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

Her fik fangerne besked om, at de ikke måtte bevæge sig mellem barakkerne, sikkerheden blev skærpet og flere biler kunne høres køre ind ud og ud af området.

Samtidig begyndte fredagen med ransagninger af samtlige celler, hvor ikke mindst mobiltelefoner blev konfiskeret.

Og så siger fortæller fangen fra straffekolonien ikke mindst, at fangerne allerede fredag formiddag ved kl. 10-tiden fik nys om oppositionspolitikerens død.

Derfor tror fangen, som Novaja Gazeta har talt med, at Aleksej Navalnyj døde torsdag aften.

Den sidste optagelse af Aleksej Navalnyj er optaget få dage inden hans død. Foto: Screenshot fra video

»Hvorfor var det ellers nødvendigt at låse os inde i cellerne og organisere en eftersøgning om morgenen?« spørger han.

Også selve hændelsesforløbet i minutterne omkring dødsfaldet har vakt opsigt hos den russiske menneskerettighedsorganisation Gulagu.net.

Se bare her:

Fredag kl. 14.17: Her bliver Aleksej Navalnyj erklæret død ifølge fængselskolonien.

Her bliver Aleksej Navalnyj erklæret død ifølge fængselskolonien. Kl. 14.19: Dødsfaldet bliver offentliggjort på de føderale fængselsmyndigheders hjemmeside. Kl.

Dødsfaldet bliver offentliggjort på de føderale fængselsmyndigheders hjemmeside. Kl. Kl. 14.30: Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov udtaler sig om dødsfaldet.

Altså gik der bare to minutter fra Aleksej Navalnys død, til dødsfaldet blev meldt ud af myndighederne.

Og der gik kun 13 minutter fra det udmeldte dødstidspunkt, til kredsen omkring præsident Vladimir Putin havde en udmelding klar.

Som det lyder fra Gulagu.net til The Times:

»Det hurtige tidsforløb kan kun betyde én ting: At alt var forberedt og koordineret, helt ned til udsendelsen af pressemeddelelsen. Minut for minut. Sekund for sekund.«

Ifølge Gulagu.net var agenter fra sikkerhedstjenesten FSB ligeledes på besøg i straffekolonien IK-3 i dagene op til dødsfaldet. Samtidig skulle overvågningskameraerne videre være blevet slukket.

Moren Lyudmila Navalnaya (i midten) omgivet af advokater i Salekhard mandag morgen. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Samtidig har det ikke været muligt for Aleksej Navalnys mor at få udleveret Aleksej Navalnys lig.

Så sent som mandag morgen blev hun sammen med flere advokater afvist ved et kapel i Salekhard, hvor de fik besked om, at undersøgelserne vil tage længere tid.

»De har ikke sagt, hvor lang tid det vil tage. Dødsårsagen er stadig 'ukendt'. De lyver, men prøver at købe sig tid, og de forsøger ikke engang at skjule det,« som Aleksej Navalnys talskvinde, Kira Yarmysh, mandag morgen skrev på det sociale medie X.