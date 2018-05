Rom har et kæmpe problem for tiden. Byens busser har det med at eksplodere. Det ansvarlige busselskab lover bod og bedring, men tirsdag brød den niende bus i år i brand.

Tirsdag eksploderede en bus i den travle butiksgade Via del Tritone i Rom. Det var uden tvivl et foruroligende syn for fodgængere og forbipasserende, men ikke desto mindre snart et velkendt et af slagsen.

Det er tilfælde nummer ni i rækken af brændende busser i år, og sidste år bød på hele 22 busser i lys lue. Det skriver BBC.

På trods af de foruroligende hændelser, har der ikke været snak om terror. Det undrede en italiensk journalist ved navn Raffaella Menichini, der på Twitter skrev:

»Kun i Rom kan en bus eksplodere i hjertet af byen, og folk bebrejder med det samme Atac (busselskabet, red.) uden at tænke på terrorisme. Det siger meget om vores katastrofer.«

Derimod er der tale om fejl ved busserne, der stadig er ved at blive undersøgt, men et spørgsmål, som nok er på de flestes læber, er: Hvorfor sker det så ofte?

Gamle busser

Busselskabet Atacs egen forklaring er, at eksplosionerne kan skyldes, at busserne er af ældre dato. Den seneste bus, der brød i brand, var fra 2003.

De foreløbige undersøgelser af busbranden i Via del Tritone har vist, at eksplosionen skyldtes en kortslutning. Bagenden af bussen begyndte først at ryge, hvorefter buschaufføren hurtigt fik gennet passagerne ud. Ild bredte sig derefter til resten af bussen, og forlydender melder om et stort brag kort efter.

Selskabet skrev i en pressemeddelelse, at ingen mennesker var kommet til skade ved eksplosionerne, dog kunne lokalmedier berette om en butiksmedarbejder, som måtte på hospitalet for at få behandlet et brandsår på armen.

Busselskabet er på sociale medier blevet genstand for hård kritik fra brugere, men blandt brugerne er der også bekymrede udmeldinger.

Nu kræver forbrugerrettighedsgruppen Codacons, at Atac trækker busserne tilbage, da de seneste års hændelser er intet mindre end katastrofale.

»Vi kan ikke længere tie om, hvad der efter al sandsynlighed ligner en katastrofe,« skriver Codacons i en pressemeddelelse.

Også Roms borgmester, Virginia Raggi, er kommet under anklage, da hun forud for valget i 2016 lovede at forbedre Roms infrastruktur og herunder persontransporten, som hun mente har været præget af korruption.

Avisen Diario Romano skrev tirsdag på Twitter med en slet skjult henvisning til Virginia Raggi, at Roms infrastruktur er i »uansvarlige hænder« efter to års fiasko.