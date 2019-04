I tre årtier har det været et mysterium, ingen kunne regne ud.

Orange plastik telefoner formet som den gnavne tegneserie-kat Garfield, er jævnligt skyllet op på strandene i det Nordvestlige Frankrig.

I årevis har lokale samlet hundredvis af dele fra telefonerne op. Plastik poter. Orange kabler. Garfield hoveder. Ingen vidste dog præcis, hvor delene kom fra.

Indtil nu.

Tidligere på ugen kunne den franske miljøaktivistgruppe #AlertePollution nemlig afsløre, at de har opklaret mysteriet.

»Det var som en skattejagt,« siger Claire Simonin-Le Meur, der er præsident i miljøaktivistgruppe til det franske medie Franceinfo.

I deres søgen på svar, fandt gruppen en skibscontainer med de orange plastiktelefoner, der lå hengemt i en grotte i det område, hvor telefonerne i årevis er skyllet op på strandene.

På grund af tidevandet, er det kun muligt at få adgang til grotten et par dage om året, og derfor er skibscontaineren ikke blevet opdaget før nu.

De orange Garfield-telefoner blev solgt i 1980erne. Foto: Fred TANNEAU / AFP Vis mere De orange Garfield-telefoner blev solgt i 1980erne. Foto: Fred TANNEAU / AFP

I containeren er der er angiveligt stadig massevis af telefoner, der indeholder potentielt farlige elektriske dele.

Telefonerne tyder, ifølge The New York Times, på at være identiske med dem, som blev solgt i 1980'erne under sloganet: 'Rigtige telefoner til rigtig sjov'.

Selvom Garfield som regel forbindes med sjov, og mysteriet i sig selv også er ret humoristisk, er det ikke sjov og ballade det hele.

»Bag den sjove karakter Garfield gemmer der sig en plastik forurening, der ikke kan nedbrydes i vandet, og som vil blive ved med at udfordre os i årevis,« siger Claire Simonin-Le Meur til mediet.