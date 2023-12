Et mysterium udspiller sig lige nu ved en strand på den nordvestlige ø Hokkaido i Japan.

På en 800 meter lang strækning, er sandet nærmest dækket af døde fisk.

Det skriver Sky News.

Fiskefænomenet er sket i denne uge – og ifølge mediet, er der ingen der ved, hvad der er sket. Eller hvorfor.

Lokale beboere har 'aldrig har set noget lignende', og de japanske myndigheder har frarådet folk at spise af fiskene, der primært består af sardiner og makrel.

Selvom det endnu er uvist, hvorfor den japanske strand mere eller mindre er blevet til en fiske-kirkegård, giver Takashi Fujioka, forsker hos Hakodate Fisheries Research Institute, et bud:

»De kan have bevæget sig i en tætpakket stime, mens de flygtede fra noget, hvilket kan have ført til, at de kom for tæt på land og endte på stranden,« siger han til mediet.

Det er ikke første gang, at en stor flok fisk har mistet livet af uvisse årsager.

I august sidste år døde op mod 100 ton fisk i floden Oder, der løber mellem Tyskland og Polen.

Men man skal kun tilbage til juni i år, hvor lignende billeder af døde fisk, der var skyllet op på land, kom frem.

Da var det på Texas' kyst, hvor blandt andet sild, ørreder, havkatte, rokker, hajer og havbars pludselig lå døde. Her kendte man dog til årsagen, for det skyldtes iltmangel i den Mexicanske Golf.