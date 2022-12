Lyt til artiklen

Først troede myndighederne at de skeletrester, der blev fundet i 1991 på en privat gård i Ohio, var fra en 25-årig kvinde.

Men her 31 år senere, viser det, at myndighederne tog fejl.

For efterhånden som DNA-analyse har udviklet sig gennem årene, er der kommet flere informationer frem, skriver CNN.

Det er nemlig lykkedes efterforskere at udvinde DNA fra knoglerne, og det viser sig, at resterne tilhører Robert A. Mullins fra Columbus i Ohio.

Ifølge hans familie, forsvandt Robert engang i 1988 eller 1989, da han var kun 21 år gammel.

»Sikke en tragedie at dø ukendt – ikke at kunne have sat et navn på et mindesmærke,« sagde Ohios justitsminister Dave Yost på et pressemøde tirsdag.

»Men i dag slutter den cirkel. Og det er det første skridt på resten af ​​retfærdigheden,« fortsatte han.

Nu fortsætter efterforskningen i det, som myndighederne mener, er et drab. Han understreger samtidig, at det er en sag, der viser videnskabens fremskridt, og at forskning med DNA er blevet bedre.