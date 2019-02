Endelig er det lykkedes forskerne at løse gåden om striberne, der pryder enhver zebra. Striberne er medvirkende til at forvirre nogle af de mest irriterende insekter, nemlig de bidende fluer, viser avancerede forsøg.

For at nå frem til netop denne konklusion testede forskerne i Sommerset, England, deres teori på en gruppe zebraer og heste, der hver bar forskelige dragter.

Forskerne iklædte både hestene og zebraerne sorte dækkener, hvide dækkener og så de stribede dækkener, sådan som zebraen normalt ser ud.

Hele ideen var at teste, hvordan fluerne ville reagere på hver type dækken. Det skriver Popular Mechanics.

Fugle på ryggen af en zebra i Nairobis Nationalpark i Kenya. Foto: Baz Ratner Vis mere Fugle på ryggen af en zebra i Nairobis Nationalpark i Kenya. Foto: Baz Ratner

Grunden til, at forskerne brugte både heste og zebraer, var, at de ville være sikre på, at det virkelig var dækkenets udseende, der gjorde forskellen.

På afstand var fluerne ligeglade med, hvilket dækken de to typer bar, men når de kom tættere på det stribede dækken, blev de forvirrede.

De stødte simpelthen sammen eller fløj forvirrede rundt, og resultatet blev færre bid for både hesten og zebraen.

Forskerne er ikke sikre på, hvorfor effekten er sådan, men de har et par kvalificerede gæt. Det er muligt, at striberne gør navigationen svær for fluerne, så de bliver desorienterede.

Et tre dage gammelt zebraføl med sin mor i Nyiregyhaza Dyreparke i Ungarn. Foto: ATTILA BALAZS Vis mere Et tre dage gammelt zebraføl med sin mor i Nyiregyhaza Dyreparke i Ungarn. Foto: ATTILA BALAZS

Det er også muligt, at de stribede dækkener forhindrer fluerne i at se et fast objekt, så de ikke kan se, hvad de rammer, før det er for sent.

Fluer, der bider, er et stort problem på den afrikanske savanne, da de kan føre mange, også dødelige, sygdomme med sig.

Det har tilsyneladende været af stor vigtighed i zebraernes evolution, at de har kunnet forsvare sig mod netop de bidende fluer.