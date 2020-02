18. april 1980 blev en ung kvinde skudt og dræbt 30 kilometer øst for den amerikanske by Oklahoma.

Mordet blev en af politiets mest opsigtsvækkende sager, da det ikke lykkedes dem at identificere kvinden.

Hun blev siden hen kaldt for 'kalk-damen', da hendes morder forsøgte at fremskynde forrådnelsesprocessen af liget ved at dække hende til med kalk.

Nu er der nyt i sagen, fortæller ABC News.

Mediet beretter nemlig, at der er kommet et gennembrud i sagen, efter frivillige folk fra DNA Doe Project og Oklahoma Medical Examiner’s Office har identificeret kvinden som den 21-årige Tamara Lee Tigard.

Afdøde kvinder, der ikke kan identificeres, får navnet ‘Jane Doe’ i USA, mens mænd får navnet ‘John Doe’. DNA Doe Project er således et projekt, der er søsat af frivillige for at identificere døde, ukendte personer.

Afsløringen af ‘Kalk-damens’ identitet fortæller, at Tamara Lee Tigard blev fundet dræbt på sin 21-års fødselsdag, og hun var blevet meldt savnet af sin familie i marts.

Bob Green, der var den første fra Oklahoma County Sheriffs Office, der var på sagen fortæller i en pressemeddelelse, at han er lettet over, at Tamara Lee Tigard endelig er blevet identificeret.

»Mit ønske har altid været at bringe værdighed til offeret i denne sag,« lyder det fra Bob Green, der følger op:

»I alle disse år, har hun været sporløst forsvundet, uden hendes pårørende har vidst, hvad der er sket med hende. Jeg kunne ikke give op, og nu ved vi, hvad der skete med hende.«

Hverken forældre eller søskende til Tamara Lee Tigard er i live den dag i dag, så det er fjern familie, der er blevet oplyst om Tamara Lee Tigards skæbne.

Morderen er stadig ikke fundet.