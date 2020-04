I et stykke tid har det svirret med rygter om den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Det har sågar været påstået, at han er død.

Men nu tager mysteriet en ny drejning efter en udmelding fra Sydkoreas præsident, Moon Jae-ins, personlige rådgiver.

Ifølge CNN har Kim Jong-un angiveligt gennemgået en større hjerteoperation på Kim-familiens eget hospital i Hyangsan-området, men det er ikke blevet bekræftet fra Nordkoreas egen hånd.

Men nu har Fox News et interview med Chung-in Moon fra Sydkorea, og det peger i en anden retning af, hvad de seneste dages rygter har lydt på.

»Kim Jong-un er i live og har det godt. Han har opholdt sig i Wonsan-området siden 13. april. Der er indtil videre ikke fundet nogle mistænkelige bevægelser,« siger Chung-in Moon til Fox News.

Nordkorea er verdens mest lukkede land, og derfor kan det være utrolig svært at finde ud af, hvem man skal stole på.

Det sydkoreansk medie Daily NK, der er drevet af nordkoreanske afhoppere, har skrevet, at Kim Jong-un 'har lidt af hjerteproblemer siden august, hvilket har skyldtes overvægt, rygning og stress'.

Søndag har mystikken fået endnu mere liv, da billeder frigivet af 38 North, et Washington-baseret projekt, der overvåger Nordkorea, angiveligt viser, at Kim-familiens personlige tog var i den nordkoreanske by Wonsan 21. og 23. april.