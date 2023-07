Det er et lidt af et mysterium, hvorfor en amerikansk soldat tirsdag valgte at løbe ind i Nordkorea.

En turist, der overværede den 23-årige Travis King sprinte over grænsen, troede, det var for sjov.

»Jeg gik ud fra, at han havde en ven, der filmede ham i en eller anden virkelig dum prank eller et stunt til TikTok,« siger kvinden ved navn Sarah Leslie til Associated Press.

Sammen med sin far var hun del af en større tourgruppe, der besøgte den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.

Den 23-årig Travis King var udstationeret i Sydkorea. Foto: Social Media/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var her, Travis King krydsede ind i det lukkede militærdiktatur. Ifølge CNN er det første gang siden 1982, at en amerikansk soldat har bevæget sig ind i landet, som mildest talt har et betændt forhold til USA.

Det er uklart, hvorfor han gjorde det, hvad der siden er sket med ham, og hvor han præcis befinder sig, da det hemmelighedsfulde Nordkorea ikke har nævnt et ord om hændelsen.

Amerikanske myndigheder antager, at han er i hænderne på nordkoreanske myndigheder, og pressesekretær i Det Hvide Hus, Karine Jean-Pierre, siger, at man stadig er ved at danne sig et overblik over, hvad der er sket.

»Vores primære fokus er at sikre os, at han er i god behold og få en fornemmelse for, hvordan han har det, men det er klart, at vi også arbejder på at få ham hjem.«

Travis King var egentlig på vej hjem til USA fra Sydkorea, hvor han havde været udstationeret som soldat og senere – siden sidste år – fængslet for angiveligt at have overfaldet en mand på et natklub, skriver flere medier.

Foto: Anthony Wallace/AFP/Ritzau Scanpix

Kort før, han stak ind i Nordkorea, blev han eskorteret til lufthavnen i Seoul. Men ved gaten var han på egen hånd, eftersom militærpolitiet ikke måtte følge ham helt til flyet.

Det var ifølge BBC her, at han gik hen til en ansat fra American Airlines og hævdede, at han havde mistet sit pas. Efterfølgende blev han eskorteret til lufthavnens afgangsområde, og det var herfra, han fandt vej til grænseovergangen cirka 54 kilometer derfra, hvor turisten Sarah Leslie altså overværede den dumdristige handling.

»Alle var forbløffede og chokerede,« da han løb med »fuld fart« over på den nordkoreanske side, siger hun.

En svensk turist, som også var en del af gruppen, siger ifølge New York Post, at Travis King grinede højlydt, før han valgte at løbe.

Sarah Leslie hørte soldater amerikanske soldater, der patruljerede grænsen i Sydkorea, råbe 'fang den mand', men det var for sent.

Amerikanere i Nordkorea er generelt blevet behandlet brutalt. Den sidste amerikaner, der besøgte landet, var Otto Warmbier, som i 2018 røg i nordkoreansk fængsel for at have stjålet et hotelskilt. Han vendte retur til USA i koma og døde senere.

Det vides ikke, om Travis Kings ophold i et Sydkoreansk fængsel hænger sammen med hans tur ind i Nordkorea. BBC skriver, at Travis King muligvis har planlagt hændelsen.