Det tog kun et øjeblik, ganske få minutter - og så var alt forandret.

Sammen med sin bror havde den amerikanske pige Dulce rendt rundt på en legeplads i det sydlige New Jersey, da hun pludselig forsvandt. Siden har ingen set noget til den lille pige på fem år - og det har skabt utryghed i området.

Det skriver New York Times.

Dulce Maria Alavez blev meldt savnet om eftermiddagen den 16. september.

Den femårige pige var sammen med sin mor, Noema Alavez Perez, sin treårige lillebror og sin otteårige kusine taget ud for at spise en is ved en kiosk i Bridgeton.

Da de efterfølgende kom forbi byens park, løb Dulce og hendes bror ind for at lege, mens moderen kort blev siddende i bilen med kusinen ganske tæt ved.

Få minutter efter gik moderen også ind i parken - hvor hun fandt sin søn grædende.

Dulce var ingen steder at se.

Da moderen ifølge New York Times spurgte sønnen, hvor hans søster var, pegede han mod nogle bygninger nær parken.

Noema Alavez Perez forsøgte at finde sin datter - men desværre forgæves. Grædende ringede hun til både politiet og sin familie og bad dem om at komme hen til parken.

Siden har politiet ledt efter pigen, men der er endnu ikke dukket spor op efter hende.

Man har efterlyst en slank mand med lys hud, der skulle have været iført orange sneakers, røde bukser og en sort bluse, i forbindelse med sagen - og politiet mistænker, at Dulce på en eller anden måde er blevet lokket ind i en rød varevogn med skydedøre og mørke ruder.

Derudover er det småt med oplysninger i sagen her knap en måned efter Dulces forsvinden.

Flere er bekymrede, skriver New York Times.

Der er flere forældre i byen, som er bange for, at deres barn måske er den næste, der forsvinder.

Og så er der dem, der ikke tør henvende sig til politiet med information i sagen, fordi de er bange for, at myndighederne vil kigge nærmere på deres immigrationsstatus og opholdstilladelser, da mange beboere i Bridgeton kommer fra Latinamerika.

Nogle af dem illegalt.

Politiet har dog meldt ud, at man ikke vil kigge nærmere på baggrundene hos de vidner, der står frem med information i sagen.

Dulces mor - Noema - har på et pressemøde også opfordret til, at folk står frem, hvis de ved noget. Så hun kan få sin datter hjem igen:

»Hvis nogen ved noget, så vær venlig at stå frem og fortæl det. Vi savner hende så meget,« fortalte hun.