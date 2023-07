Spekulationerne har luret længe. For de både ligner hinanden og har samme navn.

Så da en mand ved navn Jevgenij Prigozjin dukkede op i Litauen i 2020, var der ingen tvivl.

Der måtte være tale om den russiske oligark, Wagner-bagmand og kontroversielle forretningsmand Jevgenij Prigozjin, der havde forbud mod at opholde sig i landet.

Men manden, der dukkede op, var slet ikke den, han udgav sig for at være. Tværtimod var han Jevgenij Prigozjins dobbeltgænger.

Her blev han sendt på mission til Litauen – angiveligt for at skabe overskrifter i de internationale medier og for at underminere tilliden til Litauen.

Blandt andet lød det, at 'Prigozjin' havde mødtes med højtstående embedsmænd i det litauiske Transportministerium for at diskutere it-projekter. Men det var aldrig tilfældet.

I 2021 beskrev den litauiske efterretningstjeneste, at manden ikke var den samme person, men det var først i juni 2023, at historien om dobbeltgængeren blev kendt.

For mens Wagner-bagmanden bevægede sig mod Moskva, gennemførte russisk politi angiveligt en razzia på hans kontor og bolig.

Her hævder de at have fundet store mængder guld, kontanter og våben, men også forklædninger og falske pas.

Blandt andet et pas af dobbeltgængeren, der var i Litauen.

Mandens rigtige navn er Leonid Nikolaevich Krasavi, og han blev angiveligt født på nøjagtig samme dag som den rigtige Prigozjin, og derfor skulle der kun en simpel navneændring til, før han og den russiske oligark var næsten identiske – i hvert fald på papiret.