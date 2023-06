Myndighederne har hele otte gange sagt nej til forældrene i den lille svenske by Hishult.

Parrets nu treårige dreng må ikke få det navn, som de allerede besluttede sig for, inden han blev født.

»Vi har forsøgt. Vi har testet Alexander, Daniel, men nej,« siger faren Ronny til Expressen:

»Navnene passer ikke på samme måde til drengen som Putin.«

Ja, den er god nok: De svenske forældre vil gerne opkalde deres søn efter den russiske præsident.

Men den svenske myndighed Skatteverket, som også udsteder navnebevis m.m.,har erklæret navnet som 'upassende' – og altså selvom purken blev født allerede inden den igangværende krig i Ukraine.

Derhjemme kaldes drengen dog stadig for Putin.

»Hvis du møder ham, kan du se, at han vil bestemme. Alt skal være på hans præmisser. Han er en Putin,« som Ronny, hvis efternavn ikke fremgår, fortæller.

Skal drengen have lov til at hedde Putin?

Navneproblematikken er dog stigende.

Skatteverket har officielt navngivet drengen Nikolai, som han oprindelig skulle have haft som mellemnavn.

Og i børnehaven nægter personalet at kalde ham andet. Eller også tiltaler de drengen som 'du'.

Forældrene mener ikke, at et navn bør spille så stor en betydning.

»Helt ærligt, det er bare et navn,« siger Ronny og tilføjer, at Vladimir Putin efterhånden er blevet sat i bås som årsagen til alle ting, der går galt:

»I vores hjem får alle deres vilje. Og hvis børnene på et tidspunkt vil skifte navn, må de gerne det.«

Nu har forældrene valgt at lægge sag an mod myndighederne for at få lov til at kalde deres søn for Putin.

Sideløbende har de ansøgt om, hvorvidt han kan få lov at hedde Puttin. Altså med to t'er.