Turister, der poserer i bikini og kravler rundt på hellige figurer, får nu myndighederne på Bali til at sige stop.

Det er nemlig et stort problem på Bali, at vestlige turister blandt andet poserer i bikini foran hellige figurer.

En af de turister, der har gjort myndighederne vrede, er blandt andet en dansk turist.

Regeringen blev især gjort opmærksom på det voksende turist-problem ved templerne, da der blev taget et billede af en dansk turist, der sad på 'Linggih Padmasana' - en hellig figur - i Puhur Luhur Batukaru-templet.

Den hellige figur er formet som en trone ovenpå en søjle og er noget af det helligste i den balinesiske hinduisme. At sætte sig på den bliver anset som respektløst over for hinduismen.

Indonesien har strenge blasfemi-love og det Indonesiske Hindu Religiøse Råd har sagt, at de vil have politiet til at undersøge Linggih Padmasana-hændelsen og finde den danske turist, som skal stå til ansvar for sin handling.

Balis vice-guvernør, Tjokorda Oka Artha Sukawait, også kendt som Cok Ace, fortæller, at autoriteterne på Bali er blevet bekymret på det seneste på grund af turisternes respektløse opførsel.

»Det her er regeringens forsøg på at beskytte 'the Pura' (templerne, red.) Templerne bliver nødt til at blive bevaret bedst muligt, da de er en del af Balis sjæl og kultur,« sagde Cok Ace for få dage siden på et regionalrådsmøde ifølge The Guardian.

Cok Ace sagde også, at de i de kommende uger vil reevaluere systemet, der giver turister lov til at besøge templerne uledsaget.

Bali er gennem de seneste år blevet en meget populær turistdestination. I 2017 var der over fem millioner besøgende, hvoraf mange besøger de unikke Hindu-templer.

Den lokale regering på Bali har også udtalt, at de mange turister, der de seneste år har strømmet til øen, har haft en negativ indflydelse.

Cok Ace mener, det er nogle andre slags turister, der kommer end til Bali end tidligere, og at 'kvaliteten' af turister er dalende.

Flere andre turister har også været under en del kritik de sidste år for at have klatret rundt på de hellige skulpturer for at taget billeder. En kvinde er engang blevet kritiseret for at posere i bikini foran et helligt tempel, imens hun lavede en yoga-posering.