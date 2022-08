Lyt til artiklen

Den frygtede og smitsomme virussygdom polio blev udryddet i USA for over 40 år siden.

Nu kan den være på vej tilbage.

Sundhedsmyndighederne i New York har fundet poliosmitte i spildevandet i hele syv forstæder nord for millionbyen. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Foreløbig er en person konstateret smittet med polio – en uvaccineret voksen i forstaden Rockland som har fået lammelser af virussygdommen. Det er den første person i mere end ti år, som er blevet ramt af den alvorlige sygdom i USA.

Men sundhedsmyndighederne i USAs største by frygter, at polio for alvor er vendt tilbage og begynder at smitte fra person til person igen.

Derfor kommer myndighederne med en klokkeklar opfordring til borgerne:

Lad jer vaccinere mod polio. Nu.

Vaccinationen er i forvejen obligatorisk for alle børn i delstaten New York, men i nogle områder er kontrollen dårlig – herunder i netop Rockland og nabodistriktet Orange County.

Fælles for de to distrikter er en udbredt vaccinemodstand. Derfor skulle kun omkring 60 procent af befolkningen være vaccineret mod polio, som før muligheden for vaccination var en af USAs mest frygtede sygdomme.

Også i London er der for første gang i mange, mange år fundet polio i spildevandet for nylig.

Polio er en virusinfektion, som i nogle tilfælde angriber nervecellerne i centralnervesystemet. I disse tilfælde forårsager polio børnelammelse, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende slappe lammelser af et større eller mindre antal muskler, skriver Netdoktor.

Mellem to og ti procent af de smittede, som får lammelser, ender med at dø.

De fleste smittede får ingen symptomer, men i ugevis kan de give smitten videre til andre. Der findes ingen behandling af sygdommen, men vaccinen mod polio er meget effektiv.

Et af de mest kendte ofre er den tidligere præsident Franklin D. Roosevelt, som blev lammet i underkroppen af sygdommen.

I 1979 kunne USA erklæres poliofrit 20 år efter, at en effektiv vaccine mod virussygdommen var kommet på markedet.

Det sidste tilfælde af børnelammelse i Danmark er fra 1976.