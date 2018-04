Et voldsomt udbrud af den farlige sygdom meningitis får myndighederne på Fiji til at slå alarm. På få måneder er der registreret 55 tilfælde af sygdommen på øerne.

Sundhedsmyndighederne på Fiji-øerne meddeler, at der har væretet udbrud af den frygtede sygdom i landet.

Ifølge en rapport fra Fijis sundhedsministerium har der fra januar til april i år været i alt 55 meldinger om sygdommen. Af dem er det i 23 tilfælde bekræftet i laboratoriertest, at der er tale om meningitis. I de øvrige 32 tilfælde er der tale om tilfælde, som enten er mistænkte for at være meningitis, eller som bliver betegnet som 'sandsynlige tilfælde.'

De 322 øer i det sydlige Stillehav er et sandt tropeparadis for turister med blåt vand og kilometervis af hvide sandstrande. Derfor er netop indtægterne fra de mange udenlandske besøgende en vigtig indtægtskilde for landet.

Det er især australske turister, der lægger vejen forbi de paradisiske øer, og her trøster man sig med, at langt de fleste australiere allerede er vaccineret mod sygdommen. Den indgår nemlig i det vaccinationsprogram, der tilbydes alle små børn i landet.

Myndighederne på Fiji frygter da heller ikke, at udbruddet kommer til at skade landets turistindustri.

Fungerende premierminister Aiyaz Sayed-Khaiyum udtalte ifølge det australske nyhedsmedie news.com.au, at det aktuelle udbrud ikke påvirker turisterne, og at fokus snarere bør være på sygdommen, og hvordan den smitter.

»Vi bør ikke gå i panik. Vi bliver nødt til at have større opmærksomhed på sygdommen, og hvordan den smitter,« sagde han.

Flere australske medier benytter lejligheden til at fortælle den rystende historie om den 28-årige Jacob Clift, som i december blev ramt af meningitis.

Den 28-årige Jacob Clift, som med nød og næppe overlevede meningitis. Foto: GoFundMe Den 28-årige Jacob Clift, som med nød og næppe overlevede meningitis. Foto: GoFundMe

Den australske far til to vågnede en morgen og havde de skidt, og i løbet af få timer udviklede hans tilstand sig til at blive livstruende.

Trods meget dårlige odds overlevede han, men sidder i dag i kørestol og har mistet begge hænder og begge ben under knæene. Nu ønsker han at sprede budskabet om, at vaccination er vigtig.

Jacob Clift har - så vidt vides - dog ikke været på Fiji.