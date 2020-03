Det får nu konsekvenser, at tusindvis af strandgæster i Sydney fredag ignorerede råd om at holde afstand.

Sydneys berømte Bondi Beach bliver efter alt at dømme midlertidigt lukket, idet de australske myndigheder forsøger at slå ned på folk, der ignorerer rådet om at holde afstand til andre på grund af coronavirus.

Ifølge The Daily Telegraph kommer beslutningen fra politiminister i delstaten New South Wales David Elliot lørdag, efter at tusindvis af strandgæster fredag ignorerede myndighedernes opfordring.

Avisen skriver videre, at andre strande også snart kan blive lukket for at forhindre spredningen af det smitsomme virus.

Borgmester i Sydney-forstaden Waverley Paula Masselos har lørdag udsendt en offentlig opfordring til folk om at holde sig indendørs og væk fra strandene under coronaviruspandemien.

Det sker, efter at tusindvis af mennesker fredag flokkedes til Bondi Beach på en dag, hvor temperaturerne nåede et godt stykke over 30 grader.

Siden er billeder af den tætpakkede strand gået viralt, og de mange strandgæster har fået skarp kritik på sociale medier.

- Offentligheden må til enhver tid holde mest mulig afstand til hinanden på offentlige steder. Og hvis du ikke behøver at være ude i offentligheden, bør du overveje at blive hjemme, siger Paula Masselos ifølge The Daily Telegraph.

- Vi må alle gøre vores for at forhindre spredningen af Covid-19. Jeg er frustreret over folk, der ignorerer sundhedsrådet om social afstand, hvilket blev observeret på Bondi Beach i går.

- Ingen er immun over for Covid-19, og når man opfører sig uansvarligt, sætter det hele samfundet i fare, siger borgmesteren.

Sundhedsminister Greg Hunt sagde tidligere på dagen til journalister i Melbourne, at lokale myndigheder er nødt til at sikre, at folk overholder retningslinjerne for sundhed og sikkerhed.

- Det, der skete på Bondi i går, var uacceptabelt, og de lokale myndigheder må reagere for at sikre, at det ikke gentager sig, lød det fra Greg Hunt.

Australiens seneste virus-dødsoffer var en 81-årig kvinde fra delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger. Dermed er dødstallet i delstaten oppe på seks.

/ritzau/