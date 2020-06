Kursen er skærpet over for indvandrerkritisk parti i Tyskland, efter at lokal formand blev ekskluderet.

Tysklands indenrigsefterretningstjeneste er begyndt at overvåge en regional gren af det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD). Det rapporterer tyske medier mandag.

Partiets afdeling i delstaten Brandenburg vil blive overvåget i fremtiden. Det er et tilbageslag for partiet, som forsøger at fremstå som et troværdigt oppositionsparti.

Myndighederne har skærpet kursen over for en del af partiet, efter at AfD i sidste måned ekskluderede Andreas Kalbitz, partiets formand i den østlige delstat Brandenburg. Det skete på grund af hans forbindelser til højreekstreme organisationer.

Beslutningen, som blev truffet af AfD's nationale forretningsudvalg, bliver stadig kritiseret af mange menige partimedlemmer.

Brandenburgs indenrigsminister, Michael Stübgen, og chefen for efterretningstjenesten BfV, Joerg Müller, vil senere offentliggøre detaljer om den opsigtsvækkende beslutning, som AfD fordømmer.

- Det er en lige så forkert klassificering af AfD, som det tidligere er sket hos de myndigheder, som har ansvaret for beskyttelse af forfatningen, siger partiets æresformand, Alexander Gauland.

Gauland fungerede som leder af AfD i Forbundsdagen fra september 2017 og var medleder af partiet fra december 2017 til november 2019.

AfD fik en andenplads ved et delstatsvalg i Brandenburg i september, og det blev det tredjestørste parti ved forbundsdagsvalget i 2017.

AfD fik mange nye tilhængere, efter at over en million migranter og flygtninge kom til Tyskland i 2015. Desuden har planlagte kulminelukninger styrket partiet.

En måling foretaget af Forsa viste lørdag, at partiet står til at få otte procent af stemmerne i dag mod 11 procent i begyndelsen af marts.

Forbundskansler Angela Merkels konservative parti er i samme periode gået markant frem med 14 procentpoint til 40 procent - blandt andet fordi Merkel har vundet popularitet for sin håndtering af coronakrisen.

/ritzau/dpa