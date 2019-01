Ifølge myndigheder blev en canadisk statsborger angiveligt kidnappet i Burkina Faso tirsdag aften.

En canadisk statsborger blev tirsdag aften kidnappet i den nordlige del af Burkina Faso tæt på grænsen til Niger.

Det fortæller landets sikkerhedsminister, Clement Sawadogo, onsdag sidst på eftermiddagen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne har advaret om, at der er risiko for angreb fra jihadister i det område, hvor kidnapningen angiveligt fandt sted.

Ifølge Sawadogo blev manden bortført omkring klokken 20.45 af flere bevæbnede gerningsmænd i et mineområde.

Den canadiske statsborger arbejdede angiveligt i området for et mineselskab, der hedder Progress Minerals.

Tidligere på måneden forsvandt også en canadisk kvinde og en italiensk kvinde, meddelte ministeren.

- Vi har sat hele vores sikkerhedsapparat i alarmberedskab for at finde de her personer, siger Clement Sawadogo.

Antallet af angreb fra militante islamister er steget de seneste måneder, og flere steder i den nordlige del af Burkina Faso har der siden 31. december været erklæret undtagelsestilstand.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har 270 personer mistet livet i kampe, der har fundet sted siden 2015.

Den canadiske kvinde på 34 år og hendes veninde fra Italien på 30 år er sidst set i Burkina Faso 15. december.

De to kvinder skulle rejse til Togo for en humanitær organisation, der arbejdede med et projekt i området. Men de nåede aldrig frem.

Canada stillede op med 250 soldater og otte militærhelikoptere i nabolandet Mali sidste år som en del af en fredsbevarende FN-mission.

Det canadiske udenrigsministerium har advaret sine borgere om at rejse i Burkina Faso, hvis det ikke er nødvendigt, på grund af terrortrussel.

/ritzau/