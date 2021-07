Hvad gør man med sine guldfisk, når man ikke længere ønsker dem? I Minnesota sætter flere de guldbetonede fisk fri i naturen – men det skal stoppe nu, lyder det fra myndighederne.

Meldingen kommer, efter der i sidste uge blev gjort flere opsigtsvækkende fund i byen Burnsville, Minnesota.

Billeder fra byens officielle Twitter-konto viser kæmpe guldfisk, der selvsagt er markant større, end dem man normalt ser i private akvarier.

Og selvom det ved første øjekast ser harmløst ud, så forholder det sig stik modsat, skriver myndighederne.

'Vær sød ikke at sætte jeres kæleguldfisk fri i åer og floder. De vokser sig større, end du tror,' lyder det.

I opslaget beskrives det, at guldfiskene graver i havbunden og river planter op, hvilket skader vandkvaliteten.

Ifølge TV2 Norge blev mere end 50.000 guldfisk fjernet fra en sø sidste år i Carver County i Minnesota.

Og da guldfisken er en art, som kan sprede sig hurtigt, er det et stort problem, advarer myndighederne.

Hvert år bliver der avlet omkring 200 millioner guldfisk, skriver The Guardian.