Det er for tidligt at sige, om teknologi brugt i to vacciner udløser særligt sygdomsbillede, siger enhedschef.

Der er mistanke om samme mulige bivirkning ved Johnson & Johnsons coronavaccine som ved AstraZenecas vaccine.

Det er derfor, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) nu kigger nærmere på Johnson & Johnsons vaccine. Det fortæller Tanja Erichsen, enhedschef ved Lægemiddelstyrelsen.

- Overordnet skal man vide, at alle lægemiddelmyndigheder overvåger alle vacciner nøje i forhold til det her sygdomsbillede. Og det gør vi selvfølgelig også med Johnson & Johnsons vaccine.

- EMA har rejst et signal på Johnson & Johnsons vaccine, fordi der er mistanke om den samme mulige bivirkning, som vi har set ved AstraZenecas vaccine, kan forekomme med Johnson & Johnsons vaccine, siger hun.

Hun tilføjer, at EMA er gået i gang med et meget tæt samarbejde med den amerikanske myndighed FDA, som har data for udrulningen af vaccinen i USA.

EMA har fredag meddelt, at der er registreret fire tilfælde af usædvanlige blodpropper hos personer, som har fået en coronavaccine fra Johnson & Johnson. Tre af de fire tilfælde er fundet sted under udrulningen i USA.

Vaccinen bliver i øjeblikket kun brugt i USA, men er også godkendt til brug i EU. Den ventes at komme til europæiske lande i løbet af april.

Det står ikke klart, om der er sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det bliver undersøgt nærmere af EMA.

Ifølge Tanja Erichsen er det for tidligt at sige, om den seneste udvikling vil påvirke udrulningen af vaccinerne i Danmark. Vaccinen fra Johnson & Johnson er den, Danmark på forhånd har bestilt flest af.

Tanja Erichsen påpeger, at det endnu ikke er fastslået om det er den teknologi, som både AstraZeneca og Johnson & Johnson bruger i deres vacciner, som er den udløsende faktor bag blodpropperne.

- Derfor kan vi heller ikke på forhånd konkludere, at man vil se samme sygdomsbillede med vaccinen fra Johnson & Johnson, fordi det er samme teknologi.

- Så vi er nødt til at afvente eksperternes konklusioner om begge vacciner, siger hun og tilføjer, at det ikke vides, hvornår de er klar.

Coronavaccinen fra AstraZeneca er sat på pause i Danmark netop på grund af tilfælde af blodpropper efter vaccination. Pausen varer foreløbig til 15. april.

Onsdag meddelte EMA, at det ser en mulig sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og en sjælden type af blodpropper, der er set ved få vaccinerede.

/ritzau/