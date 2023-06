Danmark er knastør og samtidig har DMI udsendt et forvarsel om hedebølge.

Disse omstændigheder gælder også andre steder i Europa. Blandt andet i England og resten af Storbritannien. Her har myndighederne nu udsendt en såkaldt gul advarsel i hele landet på grund af varmen.

Det oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

England har et advarselssystem, som vi har i Danmark, med gule, orange og røde advarsler. En gul advarsel er det laveste niveau, og udsendes, når særligt udsatte personer, såsom ældre eller syge mennesker, kan blive ramt.

»Der er en øget risiko for sundheden for mennesker over 65 år, sårbare mennesker og dem med en svagere helbredstilstand, herunder dem med luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme,« hedder det i pressemeddelelsen.

Farevarslet varer i øjeblikket indtil 19. juni.

Sidste år blev Europa ramt af en massiv hedebølge, inklusive England. 2022 var det varmeste år, der nogensinde er registreret i hele Storbritannien, skriver BBC.

Foto: Weatheronline.uk

Verdens Meteorologiske Organisation har sat 15.700 dødsfald i Europa i forbindelse med hedebølgen sidste år.

På de varmeste dage i England i midten af ​​juli var temperaturerne over 40 grader. London var dengang et af de varmeste steder på jorden.

For første gang nogensinde satte myndighederne en rød alarm for vejret, mens hospitaler og ambulancetjenester erklærede en sort alarm – det højeste nødniveau i landet.

På denne dag blev der registreret 638 flere dødsfald end en normal dag i landet, skriver The Guardian.



Aldrig nogensinde før har man målt en højere gennemsnitstemperatur i verdenshavene i maj, viser EU-rapport.

Samtidig var det den næstvarmeste maj nogensinde på globalt plan.