Det tyske politi har fundet en »betydelig del« af de uvurderlige juveler, der blev stjålet i 2019.

Helt konkret har myndighederne fundet 31 genstande, der forsvandt fra statsmuseet Green Vault under et spektakulært tyveri.

Opdagelsen sker midt i retssagen mod seks mistænke for tyveriet, skriver The Guardian.

Det drejer sig om 21 smykker og andre værdigenstande fra samlingen af den saksiske hersker Augustus den stærke. Herunder den berømte 49-karat hvide Dresden-diamant, der er vurderet til cirka 81 millioner kroner.

På listen over stjålne genstande var også et sværd med ni store og 770 små diamanter på skæftet. Samlet set er de stjålne genstande beklædt med mere end 4300 individuelle diamanter.

Overvågningsvideo viser, at tyvene knuste et vindue til museet for at komme ind. De havde forinden afbrudt strømmen. Men efter tyveriet har diamanterne været som forsvundet for solen.

Gennembruddet i sagen sker nu tre år senere, men under mystiske omstændigheder. For ifølge mediet har anklagemyndigheden og de seks mistænktes forsvarer diskuteret muligheden for et forlig, hvis diamanterne blev leveret tilbage.

Men myndighederne vil ikke udlevere flere detaljer om, hvordan de fandt frem til de uvurderlige genstande.

De nyfundne juveler er blevet eskorteret tilbage til Dresden, oplyser myndighederne.

Eksperter skal nu verificere, om der rent faktisk er tale om den ægte vare.

Retssagen mod de seks mistænkte for tyveriet fortsætter på tirsdag.