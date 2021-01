Indonesiske myndigheder har lokaliseret de sorte bokse fra passagerflyet, der lørdag styrtede i havet.

Fundet er gjort, mindre end 24 timer efter flyet styrtede med 62 personer ombord.

Det skriver Reuters.

Siden flystyrtet har myndighederne arbejdet intenst i det område, hvor flyet styrtede ned. Natten til søndag dansk tid fandt myndighederne de første kropsdele.

I alt var der indsamlet to poser, en med ligdele og en anden med personlige ejendele, sagde politiets talsmand Yusri Yunus.

Myndighederne har tidligt søndag morgen dansk tid meldt ud, at man håber at finde vraget efter at have registreret nødsignaler fra flyet.

Dykkere i området har fundet dele fra flyet omkring 23 meter under havoverfladen, melder transportministeriets i en meddelelse.

Der er desuden blevet oprettet to krisecentre i henholdsvis lufthavnen og på havnen i Jakarta. Her er familier samlet i centrene og afventer nyheder om de forsvundne.

Kontakten til flyet forsvandt, kort tid efter at det var lettet fra Jakartas lufthavn.

Opdateres...